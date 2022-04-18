Son dönemlerin popüler kripto para birimi, piyasa değerinde önemli bir artış kaydetti. Terra blokzincirinin stabil kripto para birimi TerraUSD (UST), piyasa değeri sıralamasında Binance USD’yi (BUSD) geride bıraktı ve piyasa değeri bakımından USDT ve USDC’nin ardından üçüncü en büyük stabil kripto para birimi oldu.

Terra USD, Binance USD’yi Geride Bıraktı

CoinMarketCap verilerine göre, Terra blokzincirinin stabil kripto para birimi TerraUSD (UST), son 30 günlük zaman diliminde piyasa değerinde ortalama %15’lik bir artış kaydederek 17,5 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. Son aylarda piyasa değerinde büyük artışlar kaydeden UST, son 30 günlük zaman diliminde de kaydettiği %15’lik artışla, Binance USD‘yi geride bıraktı ve sırasıyla USDT ile USDC’nin ardından piyasa değeri bakımından üçüncü en büyük stabil kripto para birimi oldu.

Ancak piyasa değerindeki bu artışa karşın UST, işlem hacimleri bakımından Binance USD’ye kıyasla oldukça düşük işlem hacimleri kaydetti. Son 24 saatlik zaman diliminde BUSD 2,26 milyar dolarlık işlem hacmi kaydederken, UST ise 430 milyon dolarlık işlem hacmi kaydetti.

Luna Vakfı, BTC Satın Almaya Devam Ediyor

Terraform Labs kurucusu ve CEO’su Do Kwon, yakın zamanda yaptığı açıklamalarında UST rezervlerini desteklemek adına toplamda 10 milyar dolarlık BTC satın alma planlarını açıkladı. Do Kwon tarafından yapılan bu açıklamanın kısa bir süre ardından ise Luna Foundation Guard (LFG), 40.000’den fazla BTC satın aldı. Luna Vakfı’nın güncel fiyatlar ile ortalama 1,7 milyar dolarlık BTC satın alması kripto ekosistemi adına önemli bir gelişme olsa da LUNA‘nın fiyat performansında herhangi bir olumlu etki görülmedi. LUNA, CoinMarketCap verilerine göre son 1 aylık zaman diliminde çift haneli değer kayıpları kaydetti ve 77 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Ek olarak 40.000’den fazla BTC satın alan Luna Vakfı, BTC alımlarından ayrıca yakın zamanda 100 milyon dolarlık AVAX satın aldı.