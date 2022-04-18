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  •   Glassnode’un Kurucu Ortakları, Yatırımcıları Uyardı: Bitcoin (BTC), Piyasaya Nasıl Bir Yön Çizecek?

Glassnode’un Kurucu Ortakları, Yatırımcıları Uyardı: Bitcoin (BTC), Piyasaya Nasıl Bir Yön Çizecek?

Glassnode'un kurucu ortakları, kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümü değerlendirdi.
09:12
18 Nisan 2022
Yazar: Ali Eren Girişken

Kripto analitik firması Glassnode’un kurucu ortakları, mevcut makroekonomik koşulların kripto para piyasasında bir satış baskısı oluşturabileceğini belirterek yatırımcıları uyardı. Glassnode’un en son haber bülteninde Jan Happel ve Yann Allemann, Bitcoin‘in S&P 500 ile yükselen korelasyonuna dikkat çekerek ABD borsasında yaşanabilecek bir düşüşün lider kripto para biriminde de bir değer kaybına neden olabileceğini ifade etti.

Glassnode Kurucu Ortakları, Yatırımcıları Uyardı

Kripto analitik firması Glassnode’un kurucu ortakları Jan Happel ve Yann Allemann, Glassnode’un en sonki haber bülteninde piyasadaki güncel teknik görünümü değerlendirdi. Jan Happel ve Yann Allemann, global ölçekli güncel jeopolitik gelişmelerin ve FED‘in parasal sıkılaştırma politikalarının Bitcoin’de yeniden bir satış baskısı oluşturabileceğini belirtti. Haftalık nakit akışlarına  da dikkat çeken Glassnode’un kurucu ortakları, geçen hafta kripto yatırım ürünlerinde 2022’nin en büyük ikinci haftalık çıkışı olan 134 milyon dolarlık fon çıkışına işaret etti.

Ayrıca haber bülteninde, Bitcoin’in S&P 500 ile artan korelasyonuna da vurgu yapıldı ve ABD borsalarında kısa vadede yaşanabilecek bir düşüşün lider kripto para biriminde de bir değer kaybına neden olabileceği belirtildi. Ancak Glassnode kurucu ortaklarının piyasadaki güncel teknik görünümleri değerlendirdiği haber bülteninde, kısa vadede bir geri çekilmenin söz konusu olsa da Bitcoin’in bu kısa vadeli geri çekilmenin ardından yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalayabileceğinin de altı çizildi.

Bitcoin, 40.000 Doların Altına Geriledi

Günün erken saatlerinde değer kayıplarına hız kazandıran Bitcoin (BTC), yeniden 40.000 doların altına geriledi. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki bu değer kaybı ile birlikte yeniden düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Yeniden 3.000 dolar fiyat seviyelerinin altına gerileyen Ethereum (ETH), 2.920 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,8 trilyon dolara geriledi. Artan yüksek volatilite ile birlikte ise Coinglass verilerine göre, kripto para piyasasında son 24 saatlik zaman diliminde 225 milyon dolarlık short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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