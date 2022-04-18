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Bitcoin (BTC), Yeniden 40.000 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Son Durum!

Günün erken saatlerinde değer kayıplarına hız kazandıran Bitcoin (BTC), yeniden 40.000 doların altına geriledi.
08:40
18 Nisan 2022
Yazar: Ali Eren Girişken

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün ilk saatlerinde kaydettiği düşüş hareketleri ile birlikte yeniden 40.000 doların altına geriledi. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki bu değer kayıplarının ardından aşağı yönlü bir ivme yakaladı. Kaydettiği son düşüş hareketlerinin ardından 3.000 doların altına gerileyen Ethereum (ETH), 2.920 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,8 trilyon dolara geriledi. Kripto para piyasasında, Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman diliminde 225 milyon dolarlık short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin, 40.000 Doların Altına Geriledi

Nisan ayının başlarından bu yana düşüş yönlü bir ivme yakalayan Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde değer kayıplarına hız kazandırdı ve yeniden 40.000 doların altına geriledi. Bitcoin, gün içerisinde 38.550 dolar fiyat seviyelerine iğne atmasının ardından kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 38.900 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, Bitcoin’deki bu değer kaybı ile yeniden düşüşe geçti. Günün erken saatlerinde 3.000 doların altına gerileyen Ethereum (ETH) ise 2.920 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Kaydettikleri son düşüş hareketleri ile birlikte BNB 399 dolar, XRP 0,73 dolar, SOL 96 dolar, ADA 0,89 dolar, LUNA 76 dolar, AVAX 72 dolar ve DOT 17 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,8 trilyon dolara geriledi.

Bitcoin’in günün erken saatte yönünü yeniden aşağı çevirmesi ile birlikte piyasadaki volatilite de önemli ölçüde arttı. Kripto para piyasasında, Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman diliminde 225 milyon dolarlık short ve long pozisyon likide oldu.

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