DOT önemli bir toparlanma yaşadı peki yatırımcıları bundan sonra ne bekliyor?

Polkadot’un yerel kripto para birimi DOT, güçlü bir düşüş eğiliminin ardından Nisan ayına başladıktan sonra 5 günlük bir toparlanma kaydetti. Peki DOT yatırımcılarını bundan sonra neler bekliyor? Kısa ve orta vadede fiyatın yönünü belirleyecek kritik seviyeler neler? Güncel fiyat analizi ve DOT için beklentileri ele alalım.

Polkadot (DOT) Neden Düştü?

DOT yazı hazırlandığı sırada 18,13 dolardan alıcı buluyor. DOT ayıları, genel bir yükseliş performansına başlamadan önce 11 Nisan’da 16.73 $’da dibe vurduktan sonra kısa süre önce bir ara verdi. Fiyat, Pazartesi gününden bu yana yaklaşık %10 arttı. Bununla birlikte, son toparlanmanın 18,73 dolar seviyesinde bulunan direnç sebebiyle durulması bekleniyor.

0,5 Fibonacci geri çekilme çizgisi doğrudan yaklaşmakta olan 18,73 dolarlık direnç seviyesine düşüyor. DOT‘un bu seviyede dirençle karşılaşma olasılığı, son 3 aydaki önceki destek ve direnç yeniden testleri sayesinde muhtemeldir. Beklentiler doğruysa, başka bir potansiyel geri çekilme olabilir. Böyle bir sonuç, muhtemelen 17,64 dolar fiyat seviyesine denk gelen 0.618 Fibonacci seviyesine yakın bir desteğe düşüş için kapı aralayacaktır.

Polkadot (DOT) Yorumları

Polkadot (DOT)’un son geri çekilmesi, onu 16 doların altındaki en düşük seviyelerine çekmek için yeterli momentuma sahip değildi. Zincirdeki hacmi, kripto para biriminin son rallisine başlamadan bir gün önce, 10 Nisan’dan itibaren bir artışı vurguluyor gibiydi. Bunu balinalar tarafından tutulan arzda yaklaşık %51,87’den %52,04’e bir artış izledi. Bu, hacimdeki ve satın alma baskısındaki artışla aynı zamana denk geldi ve son birkaç gün içinde artışa neden oldu.

DOT’un zincir içi hacim metriği, 11-12 Nisan hacim artışından sonra hacmin azaldığını gösteriyor. Düşmesine rağmen, hala son düşük seviyenin üzerinde ve yaklaşan Fibonacci seviyesinde geri çekilmeyi destekleyebilir. Balinalar tarafından tutulan yüzdede hafif bir düşüş beklentiyi destekliyor. Balinalar tarafından tutulan arz ve hacim ölçümleri, azalan satın alma baskısına işaret ettikleri için geri çekilme olasılığı ile uyumludur. Ancak Mart ayı dip seviyelerine inmemiş olmaları, fiyatın kısa vadede bu seviyelere düşmeyebileceğini gösteriyor. Destek bölgesine gelecek test ihtimali zayıflasa da en azından yükseliş için beklentiler zayıf.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.