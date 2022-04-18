Kripto piyasanın devlerinden olan bu altcoinin kar gütmeyen vakfı, ilk defa rezervlerini ve onları nasıl yönlendireceğini açıklıyor.

Kripto piyasasının devi Bitcoin (BTC)’den sonra altcoinlerin şahı olarak bilinen Ethereum (ETH), hem sistem güncellemesi hem de vakfının yaptığı rezervlerle gündeme oturuyor. Ethereum’un kar gütmeyen vakfı olan Ethereum Vakfı, tarihte ilk kez portföy raporunu açıklıyor.

Vakfın Portföyü

Vakıf, bu açıklamayı şeffaflığı artırma ve vizyonlarını Ethereum ekosistemine iletme istekleri adına yaptığını bildiriyor. Ethereum Vakfı, 1,6 milyar dolarlık hazine varlıklarına sahip olduğunu belirtiyor. Ayrıca bu hazine varlığının %80,5’unu Ethereum (ETH) oluşturuyor. Ki bu ETH rezervi piyasadaki tüm ETH’lerin %0,297’sini oluşturuyor. Ayrıca kalan %19,5’luk portföy ise diğer kripto para birimleri ve kripto dışı varlıklardan oluşuyor.

Bunun yanı sıra Vakıf, bu portföyü ne amaçla kullandıklarını ve nerelere yönlendirdiklerini de özetliyor. Vakıf, Ethereum ekosistemi projelerine fon sağlamaya devam edeceklerini ve Ethereum için fiyat desteği sağlamak adına bu portföyün bir rezerv olarak tutulacağını da belirtiyor. Ek olarak Vakıf, kripto dışı tasarruflarını artırmak için ETH varlıklarını satabileceğini de açıklıyor. Vakıf, çekirdek bütçe için daha fazla güvenlik marjı sağlamak adına ETH rezervlerinin bir kısmını hali hazırda sattıklarını da söylüyor.

Gelişmelerin ETH’nin Fiyatına Etkisi

Ethereum Vakfı, bunu daha önce de yapmıştı. Vakıf, boğa piyasası zirvesinin yaşandığı 2017 Mayıs’ta 70.000 ETH ve ATH’ye ulaşılan 2021 Kasım’da 55.000 ETH satmıştı. Burada dikkat çeken nokta, vakfın özellikle ETH’nin değerinin en yüksek olduğu zamanı bekleyerek onu satması ve daha sonrasında bu alınan kazançlarla portföyünü diğer kriptolarla dengelemesi oluyor.

Ethereum Vakfı, Ethereum ekosistemini en çok destekleyen vakıf ve kuruluş olarak biliniyor. Aynı zamanda vakıf, Ethereum’un The Merge hisse kanıtı geçişi için de destek sağlıyor. Bu geçişle Ethereum’un arzının azalacağı ve fiyatının net bir şekilde yukarı yönlü baskı göreceği düşünülüyor. Ayrıca bu güncelleme ile gas fee’lerin düşeceği ve işlem verimliliğinin artacağı da bildiriliyor. Hem vakfının desteğini arkasına alan hem de The merge güncellemesi ile çağ açacağı düşünülen Ethereum’un ETH’si ise, bu gelişmelerle uzun vadede Bitcoin (BTC)’yi bile geçebilir.