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Metaverse Coinlerde Son Durum: Düşüşler Ön Planda!

Her ne kadar özellikle 2021'in sonu metaverseler için altın bir çağ gibi olsa da bu yıl artık bu trendin düştüğü bu altcoinlerin fiyatlarıyla görülebiliyor.
16:45
18 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Genel olarak bakıldığında kripto piyasası, iki haftalık süren düşüş trendinden kurtulmuş olarak gözüküyor. Her ne kadar kriptolar merkeziyetsiz oluşlarıyla bilinse de makroekonomik sebeplerin geleneksel piyasaları etkilemesi yatırımcıların cebini ve dolayısıyla kriptolara yönelmesini de etkiliyor. Kriptoların tamamen geleneksel piyasalardan koptuğunu ne zaman görürüz bilinmiyor ancak uzmanların da enflasyon için bir çözüm önerisi olarak kriptoları sunması bunu hızlandıracak gibi gözüküyor. Kriptolar, bu iki haftalık süreçten sonra toparlanma sürecine giriyor ve bu iki metaverse coin ise bu fiyat değerlerinde ilerliyor.

Decetraland (MANA) Fiyat hareketleri

Metaverse coin denince akla ilk gelenlerden olan Decetraland (MANA), son 24 saatteki %5’e yakın düşüşüyle yaklaşık 2,03 dolardan işlem görüyor. MANA, 31 Mart’ta 2,845 dolara kadar ulaşabilmişti. Makroekonomik nedenler olmasaydı uzmanlar, MANA’nın 3 dolarlık direnç seviyesini aşabileceğini ve bu yükselişlerle ATH’ye kadar gidebileceğini savunuyordu.

Ancak MANA, bu yükseliş sonrası iki haftalık süreçte %25 kadar düşerek yükselişini koruyamadı. Ayrıca MANA, haftalık olarak bakıldığında %10 kadar düşüşte gözüküyor. Buna ek olarak MANA, aylık %17 kadar ciddi bir düşüşte olduğunu gösteriyor. Her ne kadar geçen yıla oranla MANA’nın %34 kadar kazançta olduğu söylenebilirse de yine de metaverse coinlerin zirve yaptığı 2021 sonuna göre MANA’nın genel bir düşüş trendinde olduğu görülüyor.

Enjin Coin (ENJ) Fiyat Hareketleri

Diğer metaverse coinler gibi Enjin Coin de bir düşüş trendi sergiliyor. Bu yazı yazılırken ENJ, son 24 saatteki %6’nın üzerinde düşüşüyle yaklaşık 1,408 dolardan işlem görüyor. Ayrıca ENJ’nin, haftalık olarak bakıldığında %16, iki haftalık ise %24 kadar düşüş yaşadığı gözlemleniyor. Böylece ENJ, Mart sonu ve Nisan başı kazançlarını kaybederek aylık %2,5 kadar bir düşüş yaşamış oluyor. Buna ek olarak ENJ’nin de geçen yıla oranla %52 kadar düşüşte olduğu görülüyor. Yani ENJ de birçok metaverse coin gibi beklenileni yapmıyor ve metaverse coinlere olan ilginin düştüğünü adeta gözler önüne seriyor.

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