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Günler Kaldı! Bu Altcoinden Gizemli Mesaj!

Bu altcoin müjdeyi verdi fiyatı hızla yükselişe geçti. Peki hangi altcoin, neden yükseliyor?
18:15
18 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para projeleri büyük gelişmeleri duyurmadan önce gizemi artırmayı seviyor. Popüler bir altcoin bu tarzda paylaşımda bulundu. Geçmişte hatırlayanlar Justin Sun’ın TRX’inde bunun ne denli istismar edildiğini biliyor. TRX dev bir duyuruya gün sayar ve büyük haber açıklandığında bir bisikletçiyle ortaklık veya adı bilinmeyen bir şirketle iş birliği anlaşması olduğunu görürsünüz. Fakat bu altcoin iddialı, önemli bir duyuruya gün saydığını açıklıyor.

Polygon (MATIC) Haberleri

Bugün 1,29 dolara kadar düşen MATIC, dakikalar önce yapılan gizemli paylaşım sebebiyle aniden 1,37 dolara yükseldi. MATIC bu seviyelerden alıcı bulmaya devam ediyor. Twitter üzerinden @0xpolygon hesabı aracılığıyla paylaşım yapana Polygon (MATIC) yetkilileri 22 Nisan tarihine işaret ediyor.

WAGMI etiketiyle yapılan paylaşım daha çok bu kısaltma NFT toplulukları arasında kullanıldığı için bu alanda bir duyuru ihtimalini akıllara getirdi. Polygon konuyla ilgili farklı bir detay paylaşmadı.

Polygon (MATIC)

Öncelikle 22 Nisan tarihinde haber ne olursa olsun MATIC için volatilite yüksek olacak. Haberin oluşturduğu heyecan sayesinde yükselen fiyat eğer beklentiler duyuruda karşılanmazsa hızla eski seviyesinin de altına gevşeyebilir. Özellikle marjin işlemlerde risk büyük olacaktır.

MATIC 20 günlük hareketli ortalamanın (1,37) üzerinde ve RSI yeniden 50 bölgesine toparlanıyor. Fiyat 1,43 dolar seviyesini yeniden kazanmalı ve 1,70 dolar bandının üzerine çıkarak düşen trendi kapatmalıdır. Haberin etkisiyle fiyatın bu bölgeyi 22 Nisan’da zorlamasına pek ihtimal verilmiyor. Güçlü destek 1,28 dolar ve 1,53 dolar ilk hedef olabilir.

Bitcoin ise yazı hazırlandığı sırada 39.350 dolardan alıcı buluyor. Pazartesi gününe düşüşle başlayan BTC, altcoinlerin ciddi kayıplar yaşamasına sebep oldu. Rusya gerilimi ve merkez bankalarının sıkılaşma stratejileri risk piyasaları üzerindeki baskıyı artıyor. Artık 30.000 dolar dibi daha yüksek sesle konuşuluyor ve önümüzdeki iki hafta içinde Bitcoin’in bu bölgeye gevşemesi bekleniyor. Bu senaryoda altcoinlerin çok daha ciddi kayıplar yaşadığını görebiliriz, kritik destek seviyelerini yakından izlemek ve risk profilinize göre stoplu ilerlemek faydanıza olacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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