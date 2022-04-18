Piyasadaki düşüş durumuna ek olarak teknik göstergelerin bazı altcoin’ler ile ilgili özellikle uyarı sinyali verdiği düşünülüyor.

Bitcoin ve kripto para birimleri yeni güne düşüş grafikleri ile başladı ve bazı analistler piyasada bir süre düşüşlerin devam edebileceğini ifade ediyor. Buna ek olarak teknik göstergelerin bazı altcoin’ler ile ilgili özellikle uyarı sinyali verdiği düşünülüyor.

Bu Altcoin’e Dikkat !

Tron (TRX) yazının kaleme alındığı an itibari ile 0,06 dolar bandında işlem görüyor ve son 3 hafta içinde kripto para biriminin %25’lik düşüş yaşamış olması dikkatleri çekiyor. Yapılan açıklamalara göre bu düşüşler, çok önemli üç aylık trend çizgisinin kaybedilmesine sebep oldu ve bu durumu aylık en düşük seviyelerin görülmesi takip etti.

Buna ek olarak TRX, Kasım ayının en yüksek seviyelerinden sonra %60’ın üzerinde değer kaybetti ve 24 Ocak’ta yarı yılın en düşük seviyesine doğru geriledi. Ancak sonrasında yaşanan yükselişler ile birlikte TRX bir miktar toparlanma sergiledi. Sonuç olarak, altcoin 31 Mart’ta %61.8 Fibonacci direncini test etti yaklaşık %56 kazanç kaydetti.

Bu hamleler sonrasında ise destek seviyelerin bir bir kırılması ve TRX’te yaşanan hızlı düşüş dikkatleri çekiyor gibi görünüyor. Destek seviyelerinin direnci dönmüş olması ise kripto para biriminin bir süre daha zor zamanlar geçirebileceği şeklinde yorumlanıyor.

TRX Yükseliş Senaryosu

Her ne kadar analistler bir süre daha TRX’te düşüş yaşanmasını beklese de grafikler şu anda 0,061 dolar bandının önemli olduğunu ve bu seviyenin üzerine çıkılması ile yükseliş ihtimalinin bir kez daha resme dahil olacağını düşünüyor. 0,061 doların kırılımı ilk olarak 0,065 doların test edilmesini gündeme getirebilir. Grafiklerde ilk güçlü direncin ise 0,079 dolar olabileceği görülüyor.

Dolayısıyla TRX yatırımcılarının önümüzdeki günlerde temkinli olmasında ve işlemlerini risk kontrolü içinde yapmasında fayda var.