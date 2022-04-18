Dünyada ve Türkiye'de en büyük kripto para borsaları hangileri? Tüm detaylarıyla borsaların verileri!

Yatırımcıların önemli bir kısmı kullanımı daha basit olduğu için merkezi borsalarda işlem yapıyor. İşlem hacimleri ise bu borsalarda yoğunlaşıyor. Peki merkezi kripto para borsaları arasında en büyükleri hangileri? Borsaların büyüklüğü neye göre belirleniyor? Ülkemizdeki ve dünyadaki en büyük kripto para borsalarını ele alıyoruz.

Küresel Kripto Para Borsaları

Dünyanın neredeyse tamamına hizmet veren borsaları “küresel” olarak tanımlıyoruz. Bunların birçoğu ülkelere özel yerel şubeler açsa da hacim ağırlıklı olarak global versiyonlarındadır. Peki 18 Mart 2022 itibariyle en büyük küresel kripto para borsaları hangileri?

Binance

Listenin başında Binance geliyor, küresel ölçekte en fazla işlem hacmi bu borsada oluyor. Toplamda 396 farklı kripto paraya 1669 farklı paritede (spotta) işlem yapabiliyorsunuz. Haftalık olarak Binance borsasının global versiyonunu yaklaşık 21,9 milyon kullanıcı ziyaret ediyor. Bugün yaşanan fiyat dalgalanması kısa vadeli kazanç fırsatları sunduğu için işlem hacmi %123 artışla 16,5 milyar dolara ulaştı.

Ayrıca Binance üzerinden Türk Lirası ile de işlem yapabiliyorsunuz. Bunun dışında 45 farklı ülkenin para birimiyle kripto para alınıp satılabiliyor.

Coinbase

Spot işlem yapılan en büyük ikinci kripto para borsasıdır. Günlük işlem hacmi 2 milyar dolar civarında ve ABD vatandaşları tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Coinbase aynı zamanda borsaya kote bir şirkettir. Bu sebepten yaptığı listelemelerde çok daha titiz davranıyor. Coinbase üzerinden 170 kadar kripto parayla USD, EURO ve GBP cinsinden işlem yapılabiliyor. Toplam parite ise 503’tür.

Coinbase borsası Binance’a göre çok daha az ziyaretçiyi ağırlar. Haftalık 2,4 milyon kullanıcı bu borsayı ziyaret ediyor.

FTX

Regülasyonlar konusunda çok daha titiz olan FTX, bu sebepten diğerlerine göre daha yavaş bir büyüme gösterdi. 10 farklı ülkenin yerel para biriminde işlem yapılmasına imkan tanıyor ve 324 farklı kripto paraya yatırım imkanı sunuyor. FTX borsasında 462 farklı parite bulunur ve haftalık 4,2 milyon ziyaretçiyi ağırlar.

İşlem hacmi ise neredeyse Coinbase kadardır. Son 24 saatte 1,9 milyar dolarlık işlem bu borsada yapıldı.

Kraken

Günlük işlem hacmi %215 artışla 767 milyon dolara ulaştı ve haftalık 1,7 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. Toplamda 151 farklı kripto parayla işlem yapılabiliyor ve 508 parite bulunuyor. Burada da 7 farklı ülkenin yerel para biriminde işlem yapılabilir.

KuCoin

Yaklaşık 2 milyar dolarlık işlem hacmi ve 2,4 milyon haftalık kullanıcı ziyaretiyle listenin beşinci sırasında yer alıyor. Toplamda 48 farklı ülkenin para birimiyle burada işlem yapabiliyorsunuz. Binance borsasından daha fazla alternatif sunuyor. Toplamda 647 farklı kripto parada 1214 parite işleme açıktır.

Gateio

Piyasaya yeni çıkan kripto paraların genellikle ilk olarak (merkezi popüler borsa olarak) burada listelendiğini görüyoruz. GEM coin avcıları çoğunlukla kullanıyor. Gate toplamda 1390 farklı kripto para birimiyle işlem yapmanıza olanak tanıyor. İşlem hacmi 1,8 milyar dolar ve haftalık 3,2 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor.

Diğer Borsalar

Yedinci sırada Huobi Global var ve sırasıyla Bitfinex, BinanceUS, Gemini, Cryptocom, Bitstamp, bitFlayer, Coincheck, FTXus ve Bybit geliyor.

Türev tarafında ise sıralama şöyledir; Binance, Bybit, Phemex, OKX, CoinTiger, FTX ve Bitget’dir.

En Büyük Yerli Kripto Para Borsaları

Türkiye’de merkezi bulunan yerli borsalarla ilgili verileri 21milyon.com üzerinden teyit ediyoruz. Bugün tüm yerli borsalarda toplam 473 milyon dolarlık işlem hacmi oluştu. Bununu TL karşılığı ise 6,9 milyar dolardır. BtcTurk, Paribu ve Bitexen listenin başını çekiyor. BtcTurk 2013 yılında faaliyetine başladı ve 134 farklı paritede müşterilerine hizmet veriyor. Listenin devamını ve detayları aşağıda paylaşıyoruz.