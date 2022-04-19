Kripto para birimleri artık hayatımızın her alanına dahil olmuşken bu ülkede kripto para birimlerine karşı yeni bir getirilirken ve yasaklama kararı verildi.

Bu ülke, siyasete dış müdahale endişeleri nedeniyle hazırlanan yeni siyasi bütünlük yasaları uyarınca, kripto para kullanan siyasi partilere yapılan bağışları yasaklama kararı aldı.

İrlanda, Kripto Para Bağışlarını Yasaklıyor

İrlanda Temsilciler Meclisi Üyesi Darragh O’Brien tarafından önerilen değişiklikler, Rusya’nın İrlanda seçimlerine müdahalesinden korkulduğunu öne sürerek, yabancı bağışlar, yanlış bilgilendirme ve siyasi partiler için diğer şeffaflık gereklilikleriyle ilgili kuralları da kapsıyor.

18 Nisan’da Independent’ta konuşan O’Brien, yasaların “özgür ülkeleri hedef alan artan siber savaş tehdidi göz önüne alındığında” İrlanda’nın demokratik sistemini daha fazla koruyacağını ve yeni kurulan bir Seçim Komisyonunun yasalara uyumu denetleyeceğini söyledi.

Şu anda bir kripto para birimi kullanan siyasi partilere veya bireylere siyasi bağışların yüzde kaçının veya parasal miktarının ödendiğinin belirsiz olduğunu dile getirdi.

O’Brien, artan Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili endişeler nedeniyle yeni seçim yasalarını araştırmak üzere siyaset bilimciler ve hukuk uzmanlarından oluşan bir görev gücü oluşturarak Ocak 2022’de yasalarda reform yapma kampanyasına başladı.

Görev gücü, ülkedeki seçim müdahalelerine karşı “yasal ve dijital bir siper” oluşturacak bir dizi önlem konusunda tavsiyelerde bulundu; bunlara, düzenli muhasebe raporlaması ve yeni siyasi finansman yasalarına bağlılıkla ilgili beyanlar sunan partiler de dahildi.

Bu Yasaklama İlk Değil

Kripto siyasi bağışlarının yasaklanması duyulmamış bir şey değil, Kaliforniya eyaleti 2018’de şeffaflık sorunlarını ve kripto para birimlerinin “izlenmesi zor” olduğunu öne sürerek uygulamayı yasakladı. Diğer üç ABD eyaleti, Oregon, Michigan ve Kuzey Carolina’da da Multistate’den alınan verilere göre kampanya finansmanında kripto para kullanımına karşı yasalar var.

Bununla birlikte İrlanda merkez bankası geçmişte kripto para birimlerine karşı düşmanca bir yaklaşım benimsemişti. Öyle ki Şubat ayında banka, “yüksek derecede uzmanlığa” sahip olmadıkları için perakende yatırımcılar için kriptoya maruz kalan yatırım fonlarını onaylamanın pek mümkün olmadığını belirtmişti.

İrlanda Merkez Bankası da önümüzdeki ay tüketicilere kripto varlıkları hakkında bir uyarı yayınlayarak, “influencerlara kripto varlıklarının reklamını yapmak için ödeme yapıldığı özellikle sosyal medyada, yanıltıcı reklamların risklerine” dikkat etmelerini tavsiye etti.