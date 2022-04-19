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Bu NFT Koleksiyonu Patladı! Koleksiyonun Kısa Zamandaki Başarısı Dikkat Çekiyor

Yeni başlatılan Ethereum tabanlı NFT projesi, sadece dört günde 290 milyon dolar değerinde satış ürettikten sonra ticaret hacmi tablolarının zirvesine tırmandı.
11:30
19 Nisan 2022
Bu NFT Koleksiyonu Patladı! Koleksiyonun Kısa Zamandaki Başarısı Dikkat Çekiyor
Yazar: Emre Aydıner

Yeni başlatılan Ethereum tabanlı Moonbirds NFT projesi, sadece dört günde 290 milyon dolar değerinde satış ürettikten sonra ticaret hacmi tablolarının zirvesine tırmandı.

Bu NFT Koleksiyonu Son 30 Gününe En Çok Satanı Oldu

Toplamda 10.000 adet bilgisayar tarafından oluşturulmuş piksel baykuş avatar NFT’si 16 Nisan’da NFT başına 2,5 Ethereum (ETH) veya mevcut fiyatlarla 7.700 dolarlık bir mint fiyatıyla anında tükendi.

Satışların hemen ardından taban fiyat (minimum ortalama satış) ikincil piyasalarda büyük bir patlama yaşadı ve OpenSea‘de şu anda 18.45 ETH (56.800 dolar) gibi yüksek bir seviyeye ulaştı.

CryptoSlam’den alınan verilere göre, proje 289,9 milyon dolardan fazla ikincil satış üretirken proje yedi günlük ve 30 günlük metriklerde en çok satan NFT koleksiyonu ve son 24 saatte ikinci sıraya yerleşti.

30 günlük grafiğe bakıldığında, Moonbirds‘ün NFT satış rakamları, ikinci sıradaki Azuki’nin %52 önünde yer alıyor.

DappRadar ayrıca Moonbirds #7963 NFT‘nin geçtiğimiz hafta 135 ETH (410.000 dolar) ile tüm NFT koleksiyonları arasında dokuzuncu en büyük NFT satışı olduğunu vurguladı.

Moonbirds Nedir?

Moonbirds projesi, sahiplerine özel bir ekosisteme ve üyelik kulübüne erişim sağlayan fayda odaklı NFT’leri başlatarak Bored Ape Yacht Club‘a (BAYC) benzer bir yol izliyor.

Projenin yol haritasına göre, hodler avantajları arasında gelecekteki düşüşlere öncelikli erişim, bir üyelik kulübü, ürünler ve “Project Highrise” adlı yakında çıkacak bir Metaverse platformuna erken erişim yer alacak.

Moonbirds NFT koleksiyonu, birkaç NFT projesi üzerinde çalışan ve aynı zamanda PROOF Collective NFT‘lerinin 1.000 sahibi için özel bir sosyal kulüp olarak hareket eden PROOF Collective tarafından kuruldu. Tahsil edilebilir üyelik geçişlerinin, içeriğin kaleme alındığı an itibarıyla 91 ETH (278.800 dolar) tutarında göz alıcı bir taban fiyatı bulunuyor.

Moonbirds’in etkileyici lansmanı, teknoloji girişimcisi ve Digg kurucusu Kevin Rose’un yanı sıra web3 yatırımcıları Justin Mezsell ve Ryan Carson’ı da içeren PROOF Collective’in kurucu üyelerini ağır bir şekilde destekleyen yatırımcıların bir sonucu gibi görünüyor.

Twitter’da “Cryptolocity” ifadesini kullanan bir NFT koleksiyoncusu dün Rose’u vurgulayarak, güçlü itibarı, web2 ve web3 dünyalarındaki bağlantıları ve “en fazla yaşamdan bazılarını içeren NFT odaklı podcast’i” nedeniyle projeyi desteklediklerini belirtti.

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