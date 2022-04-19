Kripto para finansal hizmetler şirketi Blockchain.com, Salı günü erken saatlerde yayınlanan bir Bloomberg raporuna göre, bu yıl halka arz (IPO) yapma yolunda ilerliyor.

Blockchain.com, Halka Arz Yolunda İlerliyor

Önde gelen kripto şirketi Blockchain.com, halka arz yolunda ilerlediğini belirtirken. Kripto para birimi girişimi Blockchain.com, elde edilen bilgilere göre, bu yıl içinde gerçekleşebilecek ilk halka arz için bankalarla görüşüyor.

Öte yandan konuya aşina olan kaynakların aktarıldığı raporda, halka açılma planının nihai olmadığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında, Blockchain.com’un finans müdürü Macrina Kgil, şirketin 2022’de veya 2023’ün başlarında halka arz olabileceğini dile getirmişti.

Mart ayının sonlarında, 2011 yılında kurulan Blockchain.com, şirketin D Serisi finansman turundan sonra 14 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı.

Aralık ayında Miami merkezli kripto devi, değiştirilemez tokenler (NFT) için bir alım satım platformu geliştirdiğini duyururken şirketin yaklaşık 37 milyon kullanıcısı olduğu biliniyor.

CEO Peter Smith, geçen yıl Yahoo Finance ile yaptığı röportajda kriptonun “daha zor ve daha rekabetçi bir ortam” olacağını tahmin etmişti.

Daha Fazla Kripto Borsası Halka Açılmaya Hazırlanıyor

ABD’deki en büyük kripto para borsası olan Coinbase, geçen Nisan ayında halka açıldı. Gemini ve Kraken dahil olmak üzere birçok büyük kripto ticaret platformu, o zamandan beri bir halka arz planlarının olduğunu belirtti.

Bazıları, kripto para devinin bir Amerikan yan kuruluşu olan Binance.US‘nin 4,5 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştıktan sonra halka açılan bir sonraki kripto borsası olabileceğine inanıyor.

Coinbase hissesi (COIN), yılın başından bu yana %42,92 düştü ve Bitcoin’den önemli ölçüde düşük performans gösterdi. En büyük kripto para birimi, bugüne kadar %11’den fazla düşüş yaşadı.

Ancak Oppenheimer’dan Owen Lau, satışların “abartılı” olduğuna inanıyor ve önde gelen kripto para platformuna karşı en büyük ayı davalarını çürütüyor.