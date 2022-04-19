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Yatırımcılar Dikkat! Teknik Göstergeler Ethereum’da (ETH) Bu Seviyeyi İşaret Ediyor

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum'da tehlike çanları çalıyor. Teknik göstergeler bu seviyeyi işaret ediyor.
13:20
19 Nisan 2022
Yatırımcılar Dikkat! Teknik Göstergeler Ethereum'da (ETH) Bu Seviyeyi İşaret Ediyor
Yazar: Emre Aydıner

Popüler kripto para birimi Ethereum (ETH), son üç hafta içinde yaklaşık %20 oranında düştü ve 19 Nisan’da 2.900 dolar civarında aylık en düşük seviyelerine ulaştı. Ancak daha sonra yeniden 3.000 doların üzerine çıkmasına rağmen, teknikler bir klasiğe göre yakın vadede daha fazla düşüşün mümkün olduğunu gösteriyor.

Ethereum (ETH) Bu Metriği Etkinleştirildi

Ayı bayrağı” olarak adlandırılan düşüş devam sinyali, fiyat güçlü bir aşağı hareketten sonra (bayrak direği olarak adlandırılır) yükselen bir paralel kanal içinde daha yüksek konsolide olurken görünür. Fiyat kanaldan çıktıktan sonra daha da düşmek üzere aşağı yönlü harekete başlar.

ETH‘nin fiyatı, 4 Nisan’da ayı bayrağının üst trend çizgisini test ettikten sonra düştü ve şimdi 2.700 dolara yakın alt trend çizgisine doğru uzun bir düşüş gözlemliyor. Desen istendiği gibi açılırsa, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, hedef uzunluğu bayrak direğinin yüksekliğine eşit olacak şekilde fiyat daha da düşebilir.

Sonuç olarak, Ethereum‘un ayı bayrağı kurulumu, ikinci çeyrekte 2.000 dolarlık seviyeye potansiyel bir test riski taşıyor.

ETH Fiyatı: Makro Faktörler

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum’un Bitcoin ile korelasyonu ve geleneksel piyasaların alanları da son aylarda aşağı yönlü risklerini artırdı.

Örneğin, Ethereum ve Nasdaq 100 arasındaki korelasyon katsayısı bu Nisan 19’da 0.95’ti. 1 katsayısı, iki varlığın mükemmel bir şekilde birlikte hareket ettiği anlamına gelir.

Öte yandan Ethereum fiyatı 2022’nin başından bu yana yaklaşık %19’luk bir düşüş yaşadı. Bu arada Bitcoin, hisse senedi ve diğer riskli piyasalar da yatırımcıların Federal Rezerv’in agresif bir şekilde oranları yükseltme ve 9 trilyon dolarlık bilançosunu düşürme isteğini değerlendirmesiyle bu yıl düştü.

Ethereum Güncel Durum

Popüler altcoin Ethereum (ETH), geçtiğimiz günlerde kripto para piyasasında yaşanan düşüşlerle birlikte 3.000 dolar seviyesinin altına kadar geriledi. Ancak bu düşüşten kısa bir süre sonra popüler altcoin yeniden 3.000 dolar seviyesinin üzerine yükselmeyi başardı.

Lider altcoin Ethereum, içeriğin kaleme alındığı an itibarıyla CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %4.26’lık bir artışla 3.041 dolar seviyelerinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

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