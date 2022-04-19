Kripto para birimleri yeni haftaya bir düşüş ile başladıktan sonra bugün toparlanıyor. lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) yeniden 40.000 dolar üzerine yükselirken Ethereum (ETH), Avalanche (AVAX) ve Ripple’da (XRP) son durumlara bir göz atalım…

Ethereum Grafiği

Piyasa değeri bakımından en büyük altcoin konumunda bulunan Ethereum yazının kaleme alındığı an itibari ile 3.048 dolardan işlem görüyor ve son 24 saat içinde ETH’nin %4’ün üzerinde artış ile ilerlediği görülüyor.

ETH dün yaşanan düşüşte 2.883 dolara kadar geriledi ancak burada gelen alım baskısı fiyatın yukarı yönlü hamle yapmasını sağladı. Analistlere göre 2.800 dolarlık desteğin kırılmaması ETH için pozitif bir sinyal. Ancak ETH’nin bir sonraki hamleler için 3.000 dolarlık psikolojik seviyeyi elinde tutması gerekiyor.

AVAX Fiyatı

Piyasanın popüler altcoin’leri arasında yer alan AVAX, yazının kaleme alındığı an itibari ile 78 dolar sınırında işlem görüyor. Son düşüşlerde 71 dolara kadar gerileyen AVAX 24 saat içinde %6’da fazla artış yakaladı.

Analistlere göre AVAX’ın önündeki en büyük engel şu anda 100 dolar seviyesi. Ancak bu seviyeye gelene kadar 80 dolar ve 90 dolar seviyelerinde ara dirençler olabilir. Buna ek olarak AVAX’ın yukarı yönlü hamlesini başlatabilmesi için genel kripto para piyasasında da yukarı yönlü hamlelerin devam etmesi gerekiyor.

XRP Fiyat Grafiği

1 yılı aşkın süredir SEC’in aşmış dava ile meşgul olan Ripple’ın kripto para birimi XRP, yazının kaleme alındığı an itibari ile 0,76 dolardan işlem görüyor. XRP geçtiğimiz günlerde 0,68 dolara kadar geriledikten sonra hızlı bir artış yakaladı ve yeniden önemli seviyeler üzerine yükseldi.

Analistlere göre fiyat hala SEC davası sebebiyle baskılanmaya devam ediyor ve davanın sonuçlanmasından sonra XRP fiyatında önemli bir artış bekleniyor. Yine de yatırımcılar XRP fiyatı konusunda temkinli olmalı ve dava sonucunu beklemeli.