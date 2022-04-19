X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Altcoin’lerde Son Durum: Ethereum, AVAX ve XRP

Bitcoin (BTC) yeniden 40.000 dolar üzerine yükselirken Ethereum (ETH), Avalanche (AVAX) ve Ripple’da (XRP) son durumlara bir göz atalım.
15:22
19 Nisan 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker

Kripto para birimleri yeni haftaya bir düşüş ile başladıktan sonra bugün toparlanıyor. lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) yeniden 40.000 dolar üzerine yükselirken Ethereum (ETH), Avalanche (AVAX) ve Ripple’da (XRP) son durumlara bir göz atalım…

Ethereum Grafiği

Piyasa değeri bakımından en büyük altcoin konumunda bulunan Ethereum yazının kaleme alındığı an itibari ile 3.048 dolardan işlem görüyor ve son 24 saat içinde ETH’nin %4’ün üzerinde artış ile ilerlediği görülüyor.

ETH dün yaşanan düşüşte 2.883 dolara kadar geriledi ancak burada gelen alım baskısı fiyatın yukarı yönlü hamle yapmasını sağladı. Analistlere göre 2.800 dolarlık desteğin kırılmaması ETH için pozitif bir sinyal. Ancak ETH’nin bir sonraki hamleler için 3.000 dolarlık psikolojik seviyeyi elinde tutması gerekiyor.

AVAX Fiyatı

Piyasanın popüler altcoin’leri arasında yer alan AVAX, yazının kaleme alındığı an itibari ile 78 dolar sınırında işlem görüyor. Son düşüşlerde 71 dolara kadar gerileyen AVAX 24 saat içinde %6’da fazla artış yakaladı.

Analistlere göre AVAX’ın önündeki en büyük engel şu anda 100 dolar seviyesi. Ancak bu seviyeye gelene kadar 80 dolar ve 90 dolar seviyelerinde ara dirençler olabilir. Buna ek olarak AVAX’ın yukarı yönlü hamlesini başlatabilmesi için genel kripto para piyasasında da yukarı yönlü hamlelerin devam etmesi gerekiyor.

XRP Fiyat Grafiği

1 yılı aşkın süredir SEC’in aşmış dava ile meşgul olan Ripple’ın kripto para birimi XRP, yazının kaleme alındığı an itibari ile 0,76 dolardan işlem görüyor. XRP geçtiğimiz günlerde 0,68 dolara kadar geriledikten sonra hızlı bir artış yakaladı ve yeniden önemli seviyeler üzerine yükseldi.

Analistlere göre fiyat hala SEC davası sebebiyle baskılanmaya devam ediyor ve davanın sonuçlanmasından sonra XRP fiyatında önemli bir artış bekleniyor. Yine de yatırımcılar XRP fiyatı konusunda temkinli olmalı ve dava sonucunu beklemeli.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Bu Gelişmelerle Solana (SOL)’u Piyasadan Silebilir!
Ethereum (ETH) Bu Gelişmelerle Solana (SOL)’u Piyasadan Silebilir!
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
İlgili Yazılar
Tahminleri Çıkan Analist: AVAX ve Bu Altcoinleri İşaret Ediyor!
Tahminleri Çıkan Analist: AVAX ve Bu Altcoinleri İşaret Ediyor!
Yatırımcılar Dikkat! Teknik Göstergeler Ethereum’da (ETH) Bu Seviyeyi İşaret Ediyor
Yatırımcılar Dikkat! Teknik Göstergeler Ethereum’da (ETH) Bu Seviyeyi İşaret Ediyor
Dev Vakfın Altcoin Portföyü: Bu Altcoin Rezervleri ve Gelişmelerle Uçabilir!
Dev Vakfın Altcoin Portföyü: Bu Altcoin Rezervleri ve Gelişmelerle Uçabilir!
Ripple Davasında Önemli Gelişme! Avukat Müjdeyi Verdi!
Ripple Davasında Önemli Gelişme! Avukat Müjdeyi Verdi!
Ethereum (ETH) Birleşmesi Ne Zaman? Son Toplantılar Yapıldı!
Ethereum (ETH) Birleşmesi Ne Zaman? Son Toplantılar Yapıldı!
Messari, Güncel Metriklere İşaret Etti: Avalanche’da (AVAX) Teknik Görünüm!
Messari, Güncel Metriklere İşaret Etti: Avalanche’da (AVAX) Teknik Görünüm!
Ripple (XRP) Haberleri! Danışmana Devlette Önemli Görev!
Ripple (XRP) Haberleri! Danışmana Devlette Önemli Görev!
Ripple (XRP) ve Dogecoin (DOGE) Hareketlendi!
Ripple (XRP) ve Dogecoin (DOGE) Hareketlendi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Bu NFT Koleksiyonu Patladı! Koleksiyonun Kısa Zamandaki Başarısı Dikkat Çekiyor
Bu NFT Koleksiyonu Patladı! Koleksiyonun Kısa Zamandaki Başarısı Dikkat Çekiyor
Müzik NFT’si Alanında Kimler Var: Snoop Dogg Neler Yapıyor?
NFT Sektöründe Önemli Gelişmeler Yaşanıyor! İşte Otomobil Devi'nin NFT Hamlesi
NFT Sektöründe Önemli Gelişmeler Yaşanıyor! İşte Otomobil Devi’nin NFT Hamlesi
Ben Sadece Bir JPEG Değilim!
Son Teknik Analizler
Gala Coin, Waves Coin ve Zilliqa Coin Yorumları!
Ethereum (ETH), XRP Fiyatı, ADA Coin ve Solana Coin Grafik!
Zilliqa (ZIL) Boğalarının Yeni ATH İçin Buna İhtiyacı Var!
XRP, Zilliqa (ZIL), Dogecoin ve Polkadot Fiyat Analizi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Hacklendi! Saatli Bombalar Patlıyor!
2022 İlk Çeyrek DeFi Raporu! İkinci Çeyrek Beklentileri Neler?
Yüzde 200 Artabilir! 2 DeFi Altcoin İçin Ralli Bekliyor!
En İyi 3 DeFi Altcoin 100x Yapabilir! Craig Percoco Konuştu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022