Bitcoin (BTC) ETF'sini deneyenlere bu ülke de katılırken, ülkenin daha önce asla BTC ile işlem yapılmasına izin vermeyeceği hatırlanıyor.

Gün geçtikçe küresel çaptaki kripto benimsenmesi giderek artıyor. Özellikle Amerika’nın kripto yasasını imzalaması ve Avrupa’nın da bu konuda geri kalmayıp araştırmalarına başlaması bu benimsenmeye ön ayak oluyor. Bunlara yeni bir tanesi de Avustralya’dan geliyor. Avustralya, hisse senedi alım satım olarak Bitcoin ETF’lerini ilk defa deneyecek.

Marj Hazır

Bu ETF’lerin önümüzdeki hafta başlanması beklenirken aynı zamanda talebin de ölçülmesi planlanıyor. Ayrıca gerekli marjın sağlanması için üç kurumsal düzeyde firmanın hazır beklediği de belirtiliyor. Avustralya yetkilileri, bu ETF’ler için marj anlamında hazır olduklarını ve 27 Nisan’da bu ETF’lerin işlem görebileceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra yetkililer, gerekli izinlerinse 20 Nisan’a kadar hazır olacağını belirtiyor.

Bu süreçten sonra komisyoncuların ve takas için katılan yatırımcıların, yeni ürünün piyasaya sürülmesi için sadece yedi günleri olacak. Başka bir deyişle Cosmos Asset Management Bitcoin ETF olarak geçen bu ETF’lerin piyasaya açılışı tam olarak 27 Nisan’da oluyor. Ayrıca bu ETF’ler, piyasaya sürüldükten sonra 1 milyar dolarlık arzın oluşması da bekleniyor.

Kriptoların Benimsenmesi

Her kripto hamlesinde olduğu gibi bu faaliyette de elbette karşı görüşler beliriyor. Karşıt düşüncede olanlar, ETF’lerin geleneksel hisse senetlerine oranla daha riskli ve güvenilmez olduğunu savunuyor. Ayrıca bazıları ise, bu EFT’lerin sahibi olacak firma olan ASX Clear’ın süreci bilerek uzattığını ve şirketin kendi menfaati adına rekabet ortamını korumayı amaçladığını düşünüyor.

Bunun yanı sıra Avustralya Menkul kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu’nun, Avustralya’da Bitcoin (BTC) işlemlerinin kabul edilmediğini belirten mektubunu yazmasının üzerinden neredeyse iki yıl geçmiş de bulunuyor. Görünen o ki hem komisyon fikrini değiştirmiş gibi gözüküyor hem de bu ve benzeri gelişmelerle kripto para birimlerinin ve ETF’lerin ülkelerce benimsenmesi de giderek artıyor.