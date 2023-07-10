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İlk 10 Kripto Arasında! Onu Balinalar Bile Kurtaramıyor!

Özet

  • XRP Coin balinaları 80 milyon dolarlık alım yaptı.
  • Bireysel yatırımcıların isteksizliği balinaların çabasını boşa çıkarıyor.
  • Fiyat 0,49 dolar seviyelerinde satış yaşamaya devam edebilir. Üstünde kapanışlar 0,52 doları hedefleyebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
22:10
10 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatındaki belirsizlik altcoin yatırımcılarındaki iştahsızlığı besliyor. Balina talebine rağmen popüler altcoin toparlanamıyor. Kral kripto para biriminin ay sonu yapılacak muhtemel faiz artışı nedeniyle yavaşlattığı yükselişi şimdilik diğer kripto paraları da olumsuz etkiliyor. Peki XRP Coin cephesinde son durum ne?

Ripple (XRP) Coin

Ripple (XRP) fiyatı art arda üçüncü haftasına girerken yatırımcılar şahinleşiyor ve fiyat 0,49 doların altında seyrediyor. Ripple davası beklendiği gibi yılın ilk iki çeyreğinde sonuçlanmadı. Yatırımcıların 2023 yılında artan iştahının arkasında davanın yakın zamanda sonuçlanma ihtimali yatıyordu. Ripple CEO’su Mayıs ayında yaptığı açıklamada haftalar içinde kararın çıkacağını söylemişti. Ancak beklenen olmadı, aradan geçen yaklaşık 2 ayın ardından dava devam ediyor.

Ortaya çıkan belirsizlik, XRP fiyatının neredeyse üç hafta üst üste 0,47 ila 0,49 dolar arasında sıkışıp kalmasına neden oldu. Yatırımcılardaki risk iştahı zayıflığı BTC’nin yeniden yatay seyre geçmesiyle artışa geçti.

XRP Coin Yorum

On-chain veriler balinalarla bireysel yatırımcılar arasındaki davranış farkını gözler önüne seriyor. Görünürdeki fiyat durgunluğunun ortasında, büyük bir kurumsal yatırımcı kümesi bu ay XRP’de iştahlı pozisyonlar aldı. Aşağıdaki Santiment grafiği, 1 milyon ila 100 milyon XRP coin’i tutan balinaların Temmuz başından bu yana cüzdan bakiyelerine 170 milyon coin eklediğini gösteriyor.

XRP fiyatları şu anda 0,47 dolar civarında seyrederken, balinaların yeni yatırımı yaklaşık 80 milyon dolar değerinde. Normal koşullar altında, 10 günlük bir süre içinde bu kadar büyük bir fon girişi, önemli bir fiyat artışını tetiklemek için yeterlidir. Özellikle hacimlerin eridiği ortamda 80 milyon dolarlık giriş azımsanacak gibi değil.

Santiment tarafından derlenen verilere göre, bireysel XRP yatırımcıları satışa yöneliyor ve balinaların çabası boşa gidiyor.

Aşağıda gösterildiği gibi, Günlük Aktif Adreslerdeki düşüş, XRP Ledger Ağı genelinde kaydedilen toplam işlem hacmini aşağı çekti. Temmuz ayının başından bu yana, XRP ağında işlem yapan toplam kullanıcı sayısı %50 oranında azaldı. Balinaların 80 milyon dolarlık birikimine rağmen, toplam XRP İşlem Hacmi de aynı dönemde %92 oranında düştü. Günlük Aktif Adresler, işlem gerçekleştiren cüzdan adreslerinin sayısını toplayarak bireysel ağ katılımcıları arasındaki faaliyet seviyesini ölçer.

Özetle, balinalar büyük ölçüde iyimser görünürken, on-chain veriler bireysel yatırımcıların farklı bir tutum sergilediğini gösteriyor. Bu eğilim devam ederse, XRP fiyatı önümüzdeki günlerde muhtemelen nötr kalacaktır. Bu öngörüyü teyit eden MVRV oranı, fiyatın 3 hafta boyunca durgun kalmasının ardından, çoğu XRP yatırımcılarının şu anda %3 zararda olduğunu gösteriyor. Tarihsel veriler, birçok kişinin 0,49 dolar civarında bile satış yapabileceğini gösteriyor. Ancak boğalar bu direnci geçerse XRP geri çekilmeden önce 0,52 dolara doğru yükselebilir.

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