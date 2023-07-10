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Bitcoin (BTC) son birkaç gündür yükselmek ve 31.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmak için mücadele ediyor. Ancak Standard Chartered bu yıl ve gelecek yıl için bir yükseliş tablosu çizdi. Bir raporda banka, Bitcoin’in bu yıl 50.000 dolara ulaşabileceğini ve ralliyi gelecek yılın sonuna kadar 120.000 dolara çıkarabileceğini söyledi. Analitik platformu Santiment, 10 ila 10.000 Bitcoin tutan varlıklar olan köpekbalıkları ve balinaların, haziran ortasından bu yana birikimlerinin 71.000 Bitcoin artırdığını gösteriyor.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, 7 Temmuz’da 20 günlük EMA olan 29.886 dolardan sıçradı. Ancak 10 Temmuz’da seviyeyi yeniden test etmek için geri döndü. Kısa bir süre içinde bir destek seviyesinin tekrar tekrar test edilmesi, onu zayıflatma eğilimindedir. Boğalar bir düşüşü önlemek istiyorsa, fiyatı 31.000 dolar ile 31.500 dolar arasındaki genel direnç bölgesine itmek zorunda kalabilir. Bu bölgenin güçlü satış çekmesi muhtemeldir, ancak boğalar bu engeli aşarsa, BTC/USDT paritesi 40.000 dolardaki bir sonraki büyük dirence yükselebilir. Aksine fiyat düşerse ve 20 günlük EMA’nın altına gerilerse, birkaç kısa vadeli boğayı kar kaydetmeye teşvik edebilir. Parite daha sonra 50 günlük SMA olan 28.170 dolar inebilir. Böylesine derin bir düzeltme, paritenin bir süre daha 24.800 dolar ile 31.500 dolar arasında sıkışıp kalabileceğini gösterebilir.

Ethereum (ETH)

Boğalar, 50 günlük SMA 1.841 doları korumaya çalışıyor ancak Ethereum 20 günlük EMA 1.871 dolar üzerine çıkarmak için mücadele ediyorlar. Bu, ayıların avantajlarından vazgeçmeye istekli olmadığını gösterebilir. Her iki hareketli ortalama da düzleşti ve RSI orta noktaya yakın, arz ve talep arasında bir denge sinyali verebilir. Alıcılar fiyatı 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarırsa, ETH/USDT paritesi 2.000 dolardaki genel dirence tırmanabilir. Alternatif olarak, fiyat 50 günlük SMA’nın altına düşerse, ayılar fiyatı 1.700 dolara çekmeye çalışacak. Bu seviye bir destek görevi görebilir, ancak yol verirse parite 1.626 dolardaki hayati desteğe doğru kaymasını sağlayabilir.