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Blockchain verileri, stablecoin firmaları Circle ve Tether‘in son multi-milyon dolarlık Multichain istismarıyla bağlantılı frozen paralara sahip olduğunu ortaya koydu. İşte kripto para piyasaları verilerinde son durum!

FTM Hacklenmesi!

Bu haftanın başlarında Blockchain güvenlik firması PeckShield, zincirler arası bir kripto para platformu olan Multichain’in Fantom (FTM) köprüsünün 126 milyon dolar değerinde dijital varlık hacklediğini tespit etti. Kötü niyetli şahıslar tarafından ele geçirilen kripto para birimleri arasında Chainlink (LINK), Wrapped Bitcoin (wBTC), Wrapped Ethereum (wETH) ve stablecoinler Dai (DAI), USD Coin (USDC) ve Tether (USDT) yer alıyor.

Zincir üstü veri toplayıcı Scope Protocol’e göre, USDC düzenleyicisi Circle, istismarla bağlantılı üç cüzdan adresini dondurdu ve bu adresler, şaşırtıcı bir şekilde 63,2 milyon dolar değerinde USD Coin tutmak için bir araya geldi. Şirket açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Üç Multichain hacker adresi (0x027F / 0xefEe / 0x48Be) Circle tarafından donduruldu. Bu adresler, şu anda dondurulmuş olan 63.2 milyon USDC dâhil olmak üzere toplam 65 milyon dolarlık varlığa sahipti.

Fantom Vakfı’na göre, USDT düzenleyicisi Tether ayrıca hack ile ilişkili bir ikili adrese aynı muameleyi yapıyor. Firma açıklamalarında şunları söyledi:

Tether, Multichain’den aktarılan Ethereum üzerinde 2,5 milyondan fazla USDT ile bu hesapları dondurdu… Hızlı yanıt için Tether ve ekibine teşekkür ederiz.

Kripto Paralarda Son Durum!

Saldırıdan sonra PeckShield, istismarın “zincirler arası köprü istismar lider tablosunda” altıncı sırada olduğunu söyledi ve son üç yılda zincirler arası köprülerden 2 milyar doların biraz altında kripto para birimi çalındığını kaydetti. Öte yandan uzun vadede olumlu görünse de, kısa vadede makroekonomik göstergeler anahtarı elinde tutuyor. Amerika Birleşik Devletleri kripto para piyasası muhtemelen ikinci çeyrek kazançlarından ve 12 Temmuz’da açıklanacak olan enflasyon verilerinden etkilenebilir.

Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) yazı kaleme alındığında 30.524 dolar seviyesinden işlem görüyor.