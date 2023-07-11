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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance‘in son dönemdeki “talihsiz olaylar serüveni” henüz bitmemiş gibi gözüküyor. Dev kripto para borsası özellikle SEC tarafından açılan davadan sonra ciddi sorunlar yaşamaya başladı ve likidite bunların başında geliyor. Binance’in ABD iştiraki dahilinde ortaya çıkan bu sorunlar, ilk olarak Bitcoin Cash‘i (BCH) vurmuş gibi gözüküyor.

Binance, Likidite Krizi mi Yaşıyor?

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan BCH likidite krizi nedeniyle kullanıcıların BCH alım satımları ve çekimleri, Binance US kapsamında askıya alınmıştı. Bu konu gündemdeyken Binance’in aslında tam olarak bununla ilgili kısa süre önce yaptığı bir duyuru ise tepki çekti ve taşlar yerine oturdu. Ünlü kripto para analisti Adam Cochran da buna kendince bir yorum getirdi.

Binance Global tarafından Haziran ayının sonlarında paylaşılan bu gönderi, Cochran ‘ın dikkatini çekti. İlgili gönderiye göre Binance kapsamındaki işlem çiftlerine yenileri eklendi ve BCH için TUSD paritesi devreye sokuldu. BCH/TUSD işlem çiftinin zamanlaması ise oldukça manidar oldu. Cochran, Binance US’in müşteri bakiyelerindeki BCH’yi destekleyecek kadar BCH varlığına sahip olmadığını belirterek bu durumda çözüm olarak TUSD fikrinin ortaya çıktığını iddia etti.

BCH/TUSD İçin Kötü Kokular Yayılıyor

Cochran tarafından aktarılan bilgilere göre bir anda hiçbir işlem ücreti olmayan BCH/TUSD işlem çifti çıkarıldı ve insanlar buraya yönlendirilmeye başlandı. True USD’nin kısa süre önce Justin Sun ile doğrudan bağlantılı olduğu ve 1:1 oranındaki ABD doları desteğini kaybettiği iddia ediliyordu ve Binance’in bu hamlesi de şüpheleri artırdı.

Ccochran ise bunun devamında çok sert bir iddiada bulundu. Ünlü isim, Binance üzerindeki varlıkların, istenildiği gibi platform tarafından kullanıldığını belirterek, BSC ağındaki varlıkların sanıldığı gibi 1:1 oranında desteklenmediğini vurguladı. Ünlü isim, şu an bir “varlık deliği” oluştuğunu ve Binance’in bu deliği kapatmaya çalıştığını belirterek herkesi varlıklarını buradan çekmeye davet etti.

Binance Global ise kendi sitesi üzerinde yayınladığı rezerv kanıtı ile hangi varlığın ne oranda desteklendiğini ortaya koyuyor ve görünüşe göre BCH burada %100 ve üzerinde desteğe sahip.