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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) 2020’nin sonunda menkul kıymet olarak sınıflandırmasıyla gündemden düşmeyen Blockchain şirketi Ripple‘a bağlı XRP için yatırımcıların sıklıkla kullandığı teknik analiz araçlarından TD Sequential güçlü bir yükseliş sinyali verdi.

Yükseliş İçin 0,45 Dolar Korunmalı

Yakından takip edilen kripto para analisti Ali Martinez’e göre TD Sequential, XRP’nin üç günlük grafiğinde bir satın alım sinyali verdi. Bu potansiyel olarak yaklaşan önde gelen altcoin’de yükseliş sinyalinin verildiği anlamına geliyor ancak potansiyel bir yükseliş trendininin devamı için XRP’nin belirli bir fiyat noktasının üzerinde kalması gerekiyor.

TD Sequential, yatırımcılar tarafından potansiyel trend sonlanmalarını ve trend dönüşlerini saptamak için kullanılan bir teknik analiz aracıdır. Bir varlığın fiyatının mevcut trendinde devam edip etmeyeceğini veya tersine dönüp dönmeyeceğini tahmin etmek için geçmiş verilere ve zaman serilerine dayanan bir dizi fiyat hesaplamasını içerir.

Bu göstergedeki bir alım sinyali, düşüş trendinden yükseliş trendine doğru bir dönüş olabileceğini gösterir. Ancak, tüm alım satım göstergeleri gibi bu gösterge de kusursuz değildir ve kapsamlı bir alım satım stratejisi için diğer araçlarla birlikte kullanılmalıdır.

Martinez, öngörülen yükseliş trendinin gerçekleşmesi için XRP’nin 0,45 doların üzerinde tutunması gerektiğini vurguladı. Bu durumun devam etmesi halinde altcoin’in fiyatı 0,51 dolara kadar kadar yükselebilir. Daha da önemlisi, 0,51 dolardaki direnç seviyesinin aşılmasıyla fiyatı 0,60 dolara çıkaran bir kırılma olabilir.

XRP’de Son Durum

Bu yazının hazırlandığı sırada 0,4769 dolardan işlem gören XRP, 0,45 doların üzerinde hareket ederek yükseliş sinyalinin gerçekleşme ihtimaline işaret ediyor. CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre, XRP yaklaşık 25.08 milyar dolarlık piyasa değeri ile piyasa değerine göre en büyük kripto paralar arasında 6’ncı sırada alıyor.

Öte yandan altcoin‘in 24 saatlik işlem hacmi 830 milyon dolar gibi oldukça yüksek bir seviyede seyrediyor ve bu da varlığa dönük yatırımcı ilgisinin yüksek olduğu anlamına geliyor.