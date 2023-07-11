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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), öğlen saatlerinde 30.900 doları aşarak 31.000 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaşsa da çok kısa bir süre içerisinde yeniden düşüşe geçerek 30.500 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Bitcoin’deki bu son durumu değerlendiren analist, BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Öğlen saatlerinde kaydettiği yükselişleri ile birlikte 30.900 dolar fiyat seviyelerini aşarak 31.000 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaşan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kısa bir süre içerisinde yeniden düşüşe geçerek 30.500 dolar fiyat seviyelerine geriledi.

Kripto para piyasası, BTC’nin öğlen saatlerinde kaydettiği değer artışlarının da etkisiyle yükselişe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre son 24 saatte %1,7’lik artış ile 1,19 trilyon dolara ulaştı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilitenin etkisiyle Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimleri içerisinde yaklaşık 65 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Tasfiye olan toplam short ve long pozisyonlar arasındaki en büyük pay ise yaklaşık 26 milyon dolarlık tasfiye ile BTC pozisyonlarının oldu.

Bitcoin Yükselişlere Devam Edebilecek mi?

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından paylaştığı bir gönderisinde Bitcoin‘deki güncel teknik görünümü değerlendirdi ve BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti. Piyasaların dalgalanmaya devam ettiğini belirten analist, BTC’nin öğlen saatlerinde kaydettiği yükselişlerin hemen ardından yeniden düşüşe geçtiğini ancak yeni dip fiyat seviyeleri oluşturmadığını ifade etti.

Öte yandan analist, yakın vadede takip edilebilecek olası fiyat seviyelerine ve kritik destek seviyelerine de dikkat çekti. Analiste göre BTC adına yakın vadede takip edilebilecek ilk destek seviyesi, 30.200 dolar bandı.