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Günümüzde kripto para yatırımı yaparken dikkat edilmesi gereken pek çok nokta bulunuyor ve bunlardan biri de kripto para birimlerinin canlı olarak fiyatlarını farklı borsalardan takip edebilmek. Bunu tek tek her borsayı ziyaret ederek yapmak oldukça zor. Bu noktada Live Coin Watch kullanıcılara, portföylerini doğrudan borsalardan gelen canlı güncellemelerle masaüstlerinde izlemeleri için tasarlanmış kripto para birimi fiyat izleme web uygulaması geliştiricisi olarak karşımıza çıkıyor.

Live Coin Watch Nedir?

Kendisini “Dünyanın ilk gerçek zamanlı kripto para fiyat takibi web uygulaması.” olarak tanımlayan Live Coin Watch ile doğrudan borsalardan gelen canlı güncellemelerle portföyünüzü masaüstünüzde 7/24 izleyebilirsiniz.

Ekip, Bitcoin ve altcoin kazançlarını izlemek için mutlak en iyi web uygulamasını oluşturmak istediklerini ifade ediyor. Yapılan açıklamalara göre diğer benzer uygulamalar 5 dakikada bir güncellenen veriler ile hizmet sunarken Live Coin Watch, fiyatları birkaç saniyede bir güncelliyor. Sıralama, hacim ağırlıklı ortalama fiyatının dolaşımdaki arzı ile çarpılmasıyla hesaplanan bir kripto para biriminin piyasa değeri ile belirleniyor. Bir coin’in sıralanabilmesi için 2 borsa ve 3 piyasada işlem görüyor olması gerekiyor ve fiyatlar doğrudan borsalardan alınıyor.

Ayrıca yapılan açıklamalara göre bir kripto paranın fiyatı, işlem ücretleri ile spot piyasalarda işlem gören küresel piyasa çiftlerinin hacim ağırlıklı ortalaması ile hesaplanıyor. Bu, hacmin küresel ortalama fiyat üzerinde ne kadar etkiye sahip olduğu ile doğrudan ilişkili olduğu anlamına geliyor.

Bunlara ek olarak ekibin açıklamasına göre uygulama oldukça kolay bir kullanıcı arayüzü ile kullanıcılara sunuluyor. Ana sayfada; kripto paraları, portföyü, genel bakışı, trendleri, oylamaları, borsaları, karşılaştırmaları ve sohbeti bulabileceğiniz geniş bir liste sunuluyor.

Öte yandan Live Coin Watch portföy takip çözümü de sunuyor. Bu noktada kullanıcılar portföylerini, gerçek zamanlı güncellemeler, çoklu takip seçeneği, tarihsel grafikler, varlık dağılımı ve pnl hesaplamalarına göre özelleştirebiliyor.

Ayrıca platform kullanıcılarına çoklu takip seçenekleri de sunuyor:

Hızlı Portföyler: Kullanımı kolay Hızlı Portföyler ile kısa süre içinde portföyünüzü oluşturabilirsiniz. Açıklamalara göre Hızlı Portföyler’e sahip olduğunuz tokenları ve miktarlarını girmeniz yeterli. Böylece varlıklarınızın değerini evde veya hareket halindeyken izleyebilirsiniz.

Gelişmiş Portföyler: Gelişmiş Portföy ile yaptığınız her bir işlemi takip edebilirsiniz. Gelişmiş Portföyleri kullanarak, sahip olduğunuz her bir token için gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş PnL’nizi takip edebilirsiniz.

Live Coin Watch’un Özellikleri

Tüm bunlara ek olarak Live Coin Watch’un “Genel Bakış” ekranında, kripto para piyasasına genel bakışı, borsa emir defteri likiditesini, kripto para tekil hakimiyet grafiğini, kripto para piyasası değer dağılımını görebilirsiniz.

Öte yandan Live Coin Watch’un “Karşılaştırma” ekranında, istediğiniz kripto para birimlerinin bir karşılaştırmasını alabilirsiniz. Örneğin; Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple’ı (XRP) sıralama, fiyat, hacim, piyasa değeri, dolaşımdaki arz, toplam arz ve maksimum arz gibi pek çok noktada karşılaştırabilirsiniz. Ayrıca karşılaştırmalar; emir defteri cinsinden de kullanıcılara sunuluyor.

Dolayısıyla Live Coin Watch ile hem portföyünüzü anlık olarak takip edebilir, hem karşılaştırmalar yapabilir hem de grafikler ile takip sağlayabilirsiniz.