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Özellikle “Zengin Baba Yoksul Baba” kitabıyla tanınan yatırım efsanesi Robert Kiyosaki, Bitcoin‘in yakın gelecekte 120 bin dolara ulaşacağı öngörüsünde bulundu. Bu öngörü Standard Chartered Bank’ın 10 Temmuz’da sunduğu tahminleriyle paralellik gösteriyor. Kiyosaki’nin öngörüsünün temelinde Rusya liderliğindeki BRICS ülkelerinin ABD dolarına alternatif altın destekli bir kripto parayı piyasaya sürmek için harekete geçtikleri iddiası yatıyor.

Robert Kiyosaki’nin Altın Temelli Bitcoin Öngörüsü

İnsanların ancak Bitcoin, altın ve gümüş gibi varlıklara yatırım yaparak korunabilecekleri uyarısıyla sık sık yaklaşan büyük bir ekonomik kriz için yaptığı uyarılarla gündeme gelen Kiyosaki, kısa süre önce kişisel Twitter hesabından son Bitcoin öngörüsünü paylaştı.

Kiyosaki, en büyük kripto paranın fiyatının önümüzdeki yıl 120 bin dolara yükselmesini beklediğini açıkladı. Tweet’inde “BRICS ülkeleri 22 Ağustos’ta Güney Afrika şehri Johannesburg’da altın destekli kripto parayı duyuracaklar. ABD doları ölecek. Trilyonlarca ABD doları çöp olacak. Enflasyon tavan yapacak. Altın ve gümüş alın. Bitcoin gelecek yıl 120 bin dolar olacak.” ifadelerine yer verdi.

BRICS ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika), ABD dolarının küresel hakimiyetine meydan okumak ve alternatif finansal sistemleri keşfetmek için altın destekli bir kripto parayı piyasaya sürmek için aktif olarak çalışma yaptığı düşünülüyor. Kenya’daki Rus Büyükelçiliği, altın destekli yeni bir ticari para biriminin tanıtılması için görüşmelerin devam ettiğini duyurmuş olması bu iddiaları destekliyor.

Yakın zaman önce Bitcoin için olumlu görünüme destek sunan aktör ise Standard Chartered Bank oldu. 10 Temmuz’da kendi Bitcoin projeksiyonunu paylaşan banka, en büyük kripto paranın yıl sonuna kadar 50 bin dolara ve 2024’ün sonuna kadar ise 120 bin dolara yükseleceği öngörüsünde bulundu.

BTC’de Son Durum

Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,39 yükselişle 30 bin 533 dolardan işlem görüyor. Lider kripto para, görece sınırlı fiyat volatilitesiyle dar bir aralıkta hareket etmeye devam ederken, son 24 saatte ulaştığı en düşük seviye 30 bin 49 dolar, en yüksek seviye ise 31 bin 26 dolar oldu. Dar fiyat aralığında seyrine rağmen BTC‘nin işlem hacmi son 24 saatte yüzde 65’in üzerinde artışla 15 milyar doları aştı.