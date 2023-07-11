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Arbitrum tabanlı DeFi (merkeziyetsiz finans) protokolü Rodeo Finance, bir siber saldırıya uğradı. Platformdan, güncel fiyatlar ile ortalama 1,5 milyon dolar değerinde 810,1 adet ETH ele geçirildi. Protokolün yerel kripto para birimi olan Rodeo (RDO) ise saatler içerisinde %50’den fazla değer kaybetti.

Arbitrum tabanlı DeFi Protokolüne Siber Saldırı

Seneler içerisinde Blockchain teknolojisinin ve kripto para birimlerinin dünya çapında büyük bir popülariteye ulaşmasıyla birlikte kripto ekosistemindeki güvenlik sorunları da bir o kadar arttı. Yakın dönemde çok sayıda firma tarafından yayımlanan çeşitli raporlara göre kripto ekosisteminde gerçekleşen siber saldırıların sayısında son dönemlerde önemli bir artış meydana geldi.

Son dönemlerde kripto ekosisteminde artan güvenlik sorununa ilişkin tartışmalar devam ederken bir güvenlik problemi daha yaşandı. Arbitrum tabanlı DeFi protokolü Rodeo Finance hacklendi.

Blockchain güvenlik şirketi PeckShield tarafından tespit edilen kripto ekosistemindeki güvenlik sorunlarını ele alan ve siber saldırılar konusunda bilgilendirmeler yapan PeckShield Alert, Twitter hesabından Rodeo Finance’te 800’den fazla ETH‘nin ele geçirildiğini bildirdi.

810,1 ETH Ele Geçirildi

PeckShieldAlert, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Rodeo Finance’de meydana gelen güvenlik sorununa ilişkin bir bilgilendirme yaparak yatırımcıları uyardı. Arbitrum tabanlı DeFi (merkeziyetsiz finans) protokolü Rodeo Finance, bir siber saldırıya uğradı. Platformdan, güncel fiyatlar ile ortalama 1,5 milyon dolar değerinde 810,1 adet ETH ele geçirildi.

Gerçekleşen siber saldırı, platformun yerel kripto para biriminde de büyük bir düşüşe yol açtı. Arbitrum tabanlı merkeziyetsiz finans protokolü Rodeo Finance’in yerel kripto para birimi olan Rodeo (RDO), protokolde 810,1 ETH’nin ele geçirilmesinin ardından hızla düşüşe geçti ve %50’den fazla değer kaybederek 0,1 dolar fiyat seviyelerine geriledi.