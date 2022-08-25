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Boğa Bayrağı ve Ayı Bayrağı Nedir?

Boğa ve ayı bayrakları, teknik analizde yatırımcıların trend devamlılıklarını belirlemek için sıklıkla kullandığı popüler fiyat kalıplarıdır
13:21
25 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Boğa ve ayı bayrakları, teknik analizde bilinen ve yatırımcıların trend devamlılıklarını belirlemek için sıklıkla kullandığı popüler fiyat kalıplarıdır. Boğa ve ayı bayrağı oluşumları, finansal piyasalarda değişen zaman dilimlerinde sıklıkla meydana gelen fiyat kalıpları olarak da tanımlanabilir.

Boğa Bayrağı Nedir?

Bir yükseliş trendinde boğa bayrağı, agresif bir yukarı hareketten sonra yavaş bir konsolidasyonu gösterir. Bu oluşum, yukarı yönlü harekette daha fazla alım yapıldığı yönünde yorumlanıyor ve bu da kripto para birimi için pozitif bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Yatırımcılar, bir boğa bayrağı oluşumu gördüklerinde long pozisyon açmak için fiyatın konsolidasyonun direncinin üzerine çıkmasını bekleyebilir. Kırılım ise oluşumdan önceki eğilimin devam edeceği şeklinde yorumlanıyor.

Kırılmadan sonraki yatırım ticaret hedefi, genellikle önceki eğilimin (bayrak direği) yüksekliği ölçülerek ve kırılma seviyesinden orantılı bir mesafe yansıtılarak oluşturuluyor.

Risk yönetimi açısından, bayrak oluşumunun desteğinin altındaki bir fiyat hareketi, stop-loss olarak belirlenebilir.

Ayı Bayrağı Nedir?

Aslında ayı bayrağı, boğa bayrağının tam tersi olarak nitelendirilebilir. Düşüş trendinde ayı bayrağı, agresif bir düşüşten sonra yavaş bir konsolidasyon olduğunu gösteriyor. Bu da aşağı harekette yukarı hareketten daha fazla satış baskısı olduğunu gösteriyor ve kripto para birimi için negatif bir sinyal olarak nitelendiriliyor.

Ayı bayrağı oluşumunu gördüklerinde yatırımcılar short pozisyon açmak için fiyatın konsolidasyon desteğinin altına düşmesini bekleyebilir. Kırılım ise oluşumdan önceki eğilimin devam edeceği şeklinde yorumlanıyor.

Boğa bayrağında da olduğu gibi kırılmadan sonraki yatırım ticaret hedefi, genellikle önceki eğilimin yüksekliği ölçülerek ve kırılma seviyesinden orantılı bir mesafe yansıtılarak oluşturuluyor.

Yatırımcıların teknik modelleri değerlendirirken sadece tek bir modele bağlı kalmamalarının ve temel analiz ile işlemlerini desteklemelerinin önemli olduğunu belirtmekte fayda var.

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