Ethereum (ETH) ağının bugüne kadarki en önemli güncellemesi olacak olan The Merge, ETH'den daha fazlası için harekete geçirici olabilir.

Okuma Süresi: 7 Dakika

Ethereum‘un The Merge güncellemesi beklendiği gibi başarılı olacak olursa ETH fiyatının bundan faydalanması kaçınılmaz. Ancak, The Merge güncellemesinin yayınlanması yalnızca ETH’ye değil birçok altcoin’i de olumlu yönde etkileyecek. İşte The Merge’nin ardından performansı ile ETH’yi geride bırakacak altcoin’ler.

Lido Finance ve Liquid Staking Protokolü

Lido Finance, The Merge güncellemesinden yararlanabilecek en iyi durumdaki projelerden biri. Lido, kullanıcıların fonlarını likit halde tutarken Ethereum Beacon Chain doğrulayıcıları ile ETH’lerini stake etmelerine izin veriyor. Bunu, verim üreten ETH Beacon Chain mevduatlarını temsil eden eşit miktarda stETH vererek yapıyor. Lido aracılığıyla, stETH sahipleri şu anda yaklaşık yüzde 4 APY kazanıyor.

Bununla birlikte, The Merge’den sonra ETH’yi stake etmenin getirileri önemli ölçüde artacak şekilde ayarlanmıştır. Mevcut getiri, yalnızca Ethereum protokolü tarafından dağıtılan blok ödüllerinden oluşuyor. Bununla birlikte, Ethereum ağı Proof of Work’ten Proof of Stake’e geçtiğinde tüm işlemler stake doğrulayıcıları tarafından işlenerek yerine getirilecek. Bu, şu anda PoW madencilerine gönderilen öncelikli tüm işlem ücretlerinin artık PoS doğrulayıcılarına verileceği ve stake getirilerinin artacağı anlamına geliyor.

Dijital varlık şirketi CoinShares’in tahminlerine göre, ETH stake getirileri The Merge’nin ardından en az iki katına çıkacak ve aynı zamanda yüzde 10 ila 12 gibi yüksek bir getiri sunacak. Artan getiriler, ETH staking’e olan talebin artmasına neden olacak ve sonuç olarak Lido bunun en büyük yararlanıcılarından biri olacak.

Lido’ya yatırım yapmanın tek yolu, yönetişim token’ı LDO olduğundan birçok yatırımcı ve trader, The Merge’nin başarılı olması üzerine bir bahis olarak LDO satın almaya başlayabilir. Ek olarak, Lido tarafından üretilen işlem ücretlerinin bir kısmının gelecekte token sahiplerine dağıtılabileceği ve LDO’yu gerçek getiri sağlayan bir varlığa dönüştürebileceğine dair spekülasyonlar söz konusu.

Tabii ki Lido en bilinen likit staking protokolü olsa da, tek değil. Daha küçük ama iyi şekilde kurulmuş protokoller Rocket Pool ve Stakewise da Lido ile aynı nedenlerle The Merge’den büyük oranda yararlanabilir.

Manifold Finance

Ethereum’un The Merge‘sinden yararlanabilecek bir diğer proje ise önemli bir altyapı geliştirici protokolü olan Manifold Finance. Manifold Finance, blok oluşturma ve blok doğrulamayı iki farklı etkinliğe ayıran bir ara katman yazılımı protokolüdür. Şu anda, Ethereum madencileri, işlemleri geçerli bloklar halinde derlemekten ve hash güçlerini kullanarak bunları madencilik yapmaya çalışmaktan sorumludur. Bununla birlikte, The Merge güncellemesinden sonra ayrı varlıklar işlemleri bloklar halinde derleyebilecek, blokları doğrulayabilecek ve Ethereum ağının doğrulama alt ekonomisinde yeni bir “blok oluşturucu” paydaşı için alan açacak.

Protokol, bireysel madencilik havuzlarına veya doğrulayıcı düğümlere doğrudan erişimi korurken Flashbots ve Eden Network gibi birden çok uç noktayı bir araya getirerek bundan yararlanıyor. Farklı varlıklar, kendi maksimum çıkarılabilir değer stratejilerini kullanarak her Ethereum blokunu oluşturmak için rekabet edebilir; ardından doğrulayıcılar, hangisinin en karlı olduğuna bağlı olarak doğrulamak istedikleri işlemlerini seçebilir. Blok oluşturucuları, doğrulayıcıların doğrulamak için en uygun blokları bulmasına yardımcı olur ve her iki taraf da bu etkileşimden yararlanır.

Manifold Finance, protokolün FOLD token’ını pay sahiplerine dağıttığı hizmetleri ile gelir sağlamaktadır. The Merge güncellemesinin başarılı olması, daha fazla blok oluşturucu ve doğrulayıcı protokolün araçlarını kullanmaya başlamasıyla Manifold Finance’ın stake gelirisinin artmasını tetikleyebilir.

Optimism ve Layer 2 Ağları

Listede üçüncü sırasında yer alan Optimism, açık piyasada ticareti yapılabilen token’i bulunan bir Layer 2 Ethereum ağıdır.

Optimism gibi Layer 2 ağları, güvenlik ve doğrulama için Ethereum’un ana ağına güvenmektedir. Bu nedenle The Merge güncellemesi onları çeşitli şekillerde güçlendirecek. Örneğin, Proof of Stake’in kullanılmaya başlamasıyla, ana ağ güvenliği ve dolayısıyla Layer 2 güvenliği önemli ölçüde artacak. Ayrıca, Proof of Work madenciliğinden uzaklaşmanın Ethereum’un elektrik enerjisi tüketimini yüzde 99’un üzerinde düşürmesi ve Optimism’in yeşil tarafını daha da iyileştirmesi söz konusu.

Bununla birlikte, Layer 2’ye özel bir avantaj, The Merge’nin mümkün kıldığı sonraki bir Ethereum güncellemesinden geliyor: EIP-4488. Şu anda, Optimism gibi Layer 2 ağları, işlemleri doğrulamak için çeşitli çağrı verileriyle birlikte Ethereum ana ağına geri gönderilen gruplar halindeki işlemleri toplamaktadır. 4488 numaralı geliştirme önerisi, bu çağrı verilerini ana ağda yayınlama maliyetini düşürmeyi, Layer 2’deki işlemlerin amortisman maliyetini düşürmeyi amaçlıyor. Sonuç olarak, Layer 2 işlemleri daha da ucuz hale geliyor.

The Merge’nin başarılı olması ve ardından EIP-4488’in uygulanmasıyla Layer 2’deki gas ücretleri beş kat düşebilir. Bu, muhtemelen Layer 2’de işlem yapmayı daha çekici hale getirecek ve OP gibi Layer 2 token’larının kullanımını ve onlara olan talebi artıracak.

EIP-4488’in yalnızca Optimism’deki işlem ücretleri düşürmeyecek, aynı zamanda Arbitrum, Metis gibi diğer Layer 2 ağlarının ve yakında çıkacak olan zkSync ve StarkNet rollup’larına da fayda sağlayacak. Bununla birlikte, Optimism şu anda bir token’la en çok kullanılan Layer 2 olduğundan (Arbitrum henüz bir token çıkarmış değil), Ethereum’un The Merge’sinin başarısının yararlanıcıları arasında başı çekiyor.

Ethereum Ağındaki NFT’ler

Bu başlık ve altında yer alanlar aykırı olarak görünebilir, ancak bunun arkasında güçlü bir tez var. Başarılı bir The Merge güncellemesi ile belirli bir token veya protokolden ziyade ETH’nin performansını gölgede bırakabilecek bir varlık sınıfı olarak Ethereum ağı üzerindeki NFT‘ler geliyor.

ETH, daha yüksek bahis getirileri ve ihraçta önemli bir düşüş sayesinde The Merge sonrası değer kazanabilir. ETH fiyatının artması, talep gören Ethereum NFT’lerinin fiyatını aynı yönde harekete geçirir. Bu şekilde, Ethereum üzerindeki NFT’ler ETH üzerinde kaldıraçlı bir yatırım olarak değerlendirilebilir.

Psikolojik faktörler muhtemelen bu pazar dinamiğinde önemli bir rol oynayacak. ETH fiyatı yükseldiğinde, yatırımcılar geçmişte olduğundan daha zengin hissedecekler be insanlar kendilerini zengin hissettiklerinde, paralarını zenginliklerini gösteren şeylere, yani NFT’lere yatırabilir.

Birçok yatırımcı, NFT’leri tipik arz ve talep yasalarına meydan okuyan ve fiyatı arttıkça talep gören bir varlık sınıfı olarak nitelendiriyor. Gerçekten de bu iki faktör bir araya geldiğinde, Ethereum ağındaki NFT’lerin piyasa rallileri sırasında neden daha önce spot ETH’yi geride bıraktığına dair ihtiyaç duyulan açıklamayı sağlıyor.

Yine de, Ethereum ağı üzerindeki her NFT koleksiyonu bundan yararlanamayabilir. NFT’lere kaldıraçlı bir ETH oyunu olarak bahse girmeyi planlıyorsanız, kendini kanıtlanmış bir geçmişi bulunan projelere bağlı kalmak en iyisi olur. Avatar NFT’leri için, Bored Ape Yacht Club veya CryptoPunks gibi yerleşik NFT koleksiyonları muhtemelen en güvenli seçenekler olacaktır.

Eden Network

The Merge’nin ardından performansıyla ETH’yi geride bırakabilecek son proje diğerlerinden biraz daha spekülatif, ancak onu destekleyecek güçlü temelleri var. Eden Network, Ethereum doğrulama sistemindeki birçok önde gelen oyuncuyla yakın bağları olan ve maksimum çıkarılabilir değer (MEV) koruma protokolüdür.

Şu anda protokol, kullanıcılarının MEV stratejilerini yürütenler tarafından işlemlerinin önden çalıştırılmasını veya sandwich saldırısına uğramasını önlemek için Ethereum madencileriyle birlikte çalışıyor. EDEN token’ını stake eden kullanıcılara işlemleri için öncelik verilir ve ayrıca Eden Network’ün özel aktarıcılarına erişim imkanı sağlanır.

Bununla birlikte, Ethereum ağının Proof of Stake’e geçmesiyle Eden Network’ü potaya koyan temel özellik ortadan kalkacak. Neyse ki, protokol uzun zamandır bunun farkında ve hizmetlerini dönüştürmeye hazırlanıyor. Eden Network, The Merge’nin ardından Manifold Finance gibi diğer protokollerle birlikte çalışarak blok üretim verimliliğini artırırken, kullanıcılarının işlemlerinin MEV’den güvenli olmasını sağlayacak. Ek olarak, Eden Network kullanıcıların likit stake token’larından elde edebilecekleri getiriyi en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olacak yeni bir ürün geliştiriyor. Protokol, şu anda Yield Yak ve Geode Finance ile ortaklaşa çalışarak Avalanche’da konuşlandırılan kendi benzersiz getiri üretme motorunu geliştirmiş durumda.

The Merge’nin başarılı olması Eden Network’ün son kullanıcıları için getirileri en üst düzeye çıkarmayı, Lido ve Rocket Pool gibi popüler likit staking platformlarıyla birlikte çalışarak getiri yaratma mimarisini Ethereum üzerinde kullanmayı planlıyor. Bu gelişmeler Eden Network’ün tokenomik yapısını etkilemeyecek olsa da, protokolün kullanımını potansiyel olarak artırabilir. Lido gibi, Eden Network’ü çevreleyen güçlü bir anlatı oluşturulabilirse, token’ı büyük olasılıkla protokol için bir proxy bahsi görevi görecek ve değeri artacak.