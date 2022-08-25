Kripto para piyasası yüksek volatilite ve küresel ekonominin getirdiği belirsizlik nedeniyle zor günler yaşarken, birçok analist Bitcoin'deki (BTC) düşüşün daha da derinleşebileceğini iddia ediyor.

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Kripto para piyasası yüksek volatilite ve küresel ekonominin getirdiği belirsizlik nedeniyle zor günler yaşarken, birçok analist Bitcoin’deki (BTC) düşüşün daha da derinleşebileceğini iddia ediyor.

‘Balon’ Riski, Devam Ediyor

Ekonomist ve HS Dent Publishing’in kurucusu Harry Dent, kripto paraların finans dünyasındaki bir sonraki devrim olduğunu savunuyor. Ancak ekonomsite göre, kripto para piyasası Amazon gibi hisselerin rekor seviyelere ulaşmadan önce çöktüğü ‘dot-com’ balonuna benzer bir kaos süreci yaşayacak. ABD’de 1990’ların ortaları ile 2000’lerin başları arasını kapsayan ve teknoloji şirketlerinin hisselerinin hızla yükseldiği, daha sonra ise aniden çakıldığı döneme dot-com balonu denir. Birçok uzmana göre Bitcoin çöküşü kripto para piyasasının sonu olarak yorumlanabilir, ancak ekonomist durumun böyle olmayacağını vurguladı ve şunları ekledi:

Kripto para birimleri, dot.com balonuna benzer bir süreç içerisinde. Amazon, bu balona öncülük etti ve 3.500’e gitmeden önce %95 düştü. Bitcoin’in buna benzer bir çöküş yaşama ihtimali yüksek. Ancak, uzun vadede küllerinde yeniden doğacak.

Ayrıca Dent, başlangıçta sistemi ve işleyisi anlayamadıktan sonra kripto para kervanına nasıl girdiğini payaştı. Katıldığı bir konferanta izleyicilerin birinin kripto paraların geleneksek finans dünyasının yerini alıp almayacağını sorması üzerine, Bitcoin‘e dair ilgisinin arttığını itiraf eden ekonomist bu süreçte yatırım yapmaya başladığını belirtti. Piyasa, binlerce kripto para birimine ev sahipliği yapıyor ve sektör olgunlaştığında, Amazon ve dot-com şirketlerine benzer şekilde Bitcoin’in odak noktası olacağı konusunda genel bir fikir birliği var. Aynı zamanda, hiçbir faydası olmayan kripto para birimlerinin piyasadan silineceğine dair bir görüş hakim.

En çok Bitcoin Etkilenecek!

Daha önce Dent, artan enflasyon ve Federal Rezerv’in faiz oranı artışlarıyla nedeniyle niceliksel sıkılaştırma önlemleri arasında 2022’de tarihi bir piyasa çöküşü olacağını tahmin etmişti. Ancak ekonomist, resesyonun olmadığı bir ortamda meydana gelen 2000 yılındaki teknoloji balonu patlamasında olduğu gibi, çöküşün bir tetikleyiciye ihtiyaç duymadığına dikkat çekti. İlginç bir şekilde, ekonomist, Bitcoin‘in yaklaşık 7.000 dolara düşeceğini tahmin ederken Bitcoin’in çöküşten en kötü etkilenen varlık olacağını da kaydetti.

Bitcoin ve hisse senedi piyasaları, son zamanlarda ivme kaybetti. Bitcoin, 20.000 seviyesinin üzerinde kalmak için mücadele verirken, makroekonmik şartlarda bir değişim yok. Bitcoin, ikinci çeyrekte %56 düşüş ile en kötü dönemini geçirdi. Bitcoin, son 24 saatte neredeyse %2 değer kazanarak an itibariyle 21.700 dolardan işlem görüyor.