Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   Coinbase Bombayı Patlattı! Ethereum Sahiplerine Büyük Müjde!

Coinbase Bombayı Patlattı! Ethereum Sahiplerine Büyük Müjde!

Ethereum ağında Merge etkinliği yaklaşırken Coinbase tarafından gelen açıklamalar yatırımcıyı fazlasıyla sevindirecekmiş gibi görünüyor.
14:45
25 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Coinbase, borsa dışında alınıp satılabilen ve DeFi’de kullanılabilen Coinbase Wrapped Stake ETH (cbETH) adlı bir yardımcı program tokeni tanıttı. Coinbase, Ethereum sahibi olanlara Coinbase Wrapped Stake ETH (cbETH) adı verilen bir ERC20 yardımcı tokeni vereceğini duyurdu.

Nasıl Kullanılacak?

Buradaki kilit özellik, Şanghay protokolü yükseltmesi tamamlanana kadar stake edilen ETH şu anda kilitli olduğundan cbETH’nin satılabilmesi, aktarılabilmesi ve harcanabilmesi olarak görülüyor. cbETH tokenleri, Coinbase dışındaki bir cüzdana taşınabilir ve oradan takas edilebilir olacak.

cbETH’nin tanıtımı, önümüzdeki ay yapılması planlanan Ethereum Merge etkinliğinden önce planlanıyor. Coinbase, bu ay cbETH hakkında bir teknik inceleme yayınladı ve ETH’yi olduğu gibi stake etmenin birkaç dezavantajına dikkat çekti:

Bu öngörülemezlik ve likidite eksikliği, ETH sahiplerinin stake etme istekliliğini sınırlayarak ağ güvenliğini azaltıyor. Daha da kötüsü, stake edilen ETH başka bir şey için kullanılamaz (DeFi’deki teminat gibi), bu da ETH tokeninin kendisini daha az kullanışlı hale getirebilir.

Coinbase, stake edilen ETH pozisyonlarından çıkmak, varlığın DeFi pazarında teminat olarak kullanılması ve stake edilen ETH’nin transferi dahil olmak üzere cbETH için birkaç kullanım durumu bildirdi. Coinbase, bunun tokenin faydasını artıracağını umuyor ve protokoller arasında benimsenmeyi teşvik etmek istiyor.

Ethereum Vakfından Ödüllendirme

24 Ağustos’ta yayınlanan bir blog gönderisinde, Ethereum Vakfı, Merge öncesinde hata ödüllerini dört katına çıkardığını açıkladı. Artış bugünden 8 Eylül’e kadar geçerli olacak ve kritik hataların değeri 1 milyon dolara kadar çıkabilecek.

Şimdiye kadar, Ethereum’un Merge test ağı değişiklikleri sorunsuz geçti. Merge, Ethereum için bir dönüm noktası olacak ve ağı bir sonraki aşamasına taşıyacak. ETH’nin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden oldukça aşağıda olsa da, gelişmenin üzerinde bir etkisi olması bekleniyor.

Merge Yaklaştı

Ethereum Vakfı tarafından yapılan gönderiye göre, Merge 10-20 Eylül arasında gerçekleşecek. Üzerinden uzun zaman geçti ve birden fazla kez denenilen ve sorunsuz geçen test ağı birleştirmesi yatırımcıları ve meraklıları daha da cesaretlendirdi.

Birleşme yaklaştıkça, her hafta ortalama 36.000 adet ETH stake ediliyormuş gibi görünüyor ve bu da stake oranını önemli ölçüde arttı. ETH’yi çevreleyen çok fazla iyimserlik bulunuyor ve ETH hakimiyet oranı da artıyormuş gibi görünüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
İlgili Yazılar
Sıcak Gelişme: Binance Borsasından Önemli Ethereum (ETH) Duyurusu!
Sıcak Gelişme: Binance Borsasından Önemli Ethereum (ETH) Duyurusu!
14’ncü Sıraya Oturan Altcoin’in Destek Hattındaki Dansı Yatırımcıları Korkutuyor!
14’ncü Sıraya Oturan Altcoin’in Destek Hattındaki Dansı Yatırımcıları Korkutuyor!
Kripto Para Devlerini Rallisi İle Geride Bırakan Altcoin!
Kripto Para Devlerini Rallisi İle Geride Bırakan Altcoin!
Analitik Şirketi Santiment’e Göre Bu Altcoin Düşük Yatırım Riski ile Öne Çıkıyor!
Analitik Şirketi Santiment’e Göre Bu Altcoin Düşük Yatırım Riski ile Öne Çıkıyor!
Ethereum’un The Merge Güncellemesi Bu 5 Altcoin’i Uçurabilir!
Ethereum’un The Merge Güncellemesi Bu 5 Altcoin’i Uçurabilir!
Ünlü Milyarder Cuban İddialı: Bu Altcoin’de “Süper Yükseliş” Kaçınılmaz!
Ünlü Milyarder Cuban İddialı: Bu Altcoin’de “Süper Yükseliş” Kaçınılmaz!
Beklenen Rapor Açıklandı: Yatırımcı En Çok Bu 4 Altcoin’e Güveniyor!
Beklenen Rapor Açıklandı: Yatırımcı En Çok Bu 4 Altcoin’e Güveniyor!
Dikkat! Meltem Demirörs Uyardı: Bu Altcoin, Hayal Kırıklığı Yaratacak!
Dikkat! Meltem Demirörs Uyardı: Bu Altcoin, Hayal Kırıklığı Yaratacak!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Blockchain Yatırımcısı Charles Read, NFT’ler Hakkında Ne Dedi?
Dünyaca Ünlü İsimden NFT ve Metaverse Adına Önemli Hamle!
Telegram Kurucusu; Kullanıcı Adlarımızı NFT’e Çevirebiliriz!
Son Teknik Analizler
Boğa Bayrağı ve Ayı Bayrağı Nedir?
Hareketli Ortalama Nedir? Nasıl Kullanılır?
En Güçlü Ethereum Rakibi Olarak Gösterilen Altcoin’de 34 Dolara Dikkat!
Flama ve Bayrak Formasyonları Nedir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022