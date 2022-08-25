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Coinbase, borsa dışında alınıp satılabilen ve DeFi’de kullanılabilen Coinbase Wrapped Stake ETH (cbETH) adlı bir yardımcı program tokeni tanıttı. Coinbase, Ethereum sahibi olanlara Coinbase Wrapped Stake ETH (cbETH) adı verilen bir ERC20 yardımcı tokeni vereceğini duyurdu.

Nasıl Kullanılacak?

Buradaki kilit özellik, Şanghay protokolü yükseltmesi tamamlanana kadar stake edilen ETH şu anda kilitli olduğundan cbETH’nin satılabilmesi, aktarılabilmesi ve harcanabilmesi olarak görülüyor. cbETH tokenleri, Coinbase dışındaki bir cüzdana taşınabilir ve oradan takas edilebilir olacak.

cbETH’nin tanıtımı, önümüzdeki ay yapılması planlanan Ethereum Merge etkinliğinden önce planlanıyor. Coinbase, bu ay cbETH hakkında bir teknik inceleme yayınladı ve ETH’yi olduğu gibi stake etmenin birkaç dezavantajına dikkat çekti:

Bu öngörülemezlik ve likidite eksikliği, ETH sahiplerinin stake etme istekliliğini sınırlayarak ağ güvenliğini azaltıyor. Daha da kötüsü, stake edilen ETH başka bir şey için kullanılamaz (DeFi’deki teminat gibi), bu da ETH tokeninin kendisini daha az kullanışlı hale getirebilir.

Coinbase, stake edilen ETH pozisyonlarından çıkmak, varlığın DeFi pazarında teminat olarak kullanılması ve stake edilen ETH’nin transferi dahil olmak üzere cbETH için birkaç kullanım durumu bildirdi. Coinbase, bunun tokenin faydasını artıracağını umuyor ve protokoller arasında benimsenmeyi teşvik etmek istiyor.

Ethereum Vakfından Ödüllendirme

24 Ağustos’ta yayınlanan bir blog gönderisinde, Ethereum Vakfı, Merge öncesinde hata ödüllerini dört katına çıkardığını açıkladı. Artış bugünden 8 Eylül’e kadar geçerli olacak ve kritik hataların değeri 1 milyon dolara kadar çıkabilecek.

Şimdiye kadar, Ethereum’un Merge test ağı değişiklikleri sorunsuz geçti. Merge, Ethereum için bir dönüm noktası olacak ve ağı bir sonraki aşamasına taşıyacak. ETH’nin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden oldukça aşağıda olsa da, gelişmenin üzerinde bir etkisi olması bekleniyor.

Merge Yaklaştı

Ethereum Vakfı tarafından yapılan gönderiye göre, Merge 10-20 Eylül arasında gerçekleşecek. Üzerinden uzun zaman geçti ve birden fazla kez denenilen ve sorunsuz geçen test ağı birleştirmesi yatırımcıları ve meraklıları daha da cesaretlendirdi.

Birleşme yaklaştıkça, her hafta ortalama 36.000 adet ETH stake ediliyormuş gibi görünüyor ve bu da stake oranını önemli ölçüde arttı. ETH’yi çevreleyen çok fazla iyimserlik bulunuyor ve ETH hakimiyet oranı da artıyormuş gibi görünüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.