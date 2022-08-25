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Beklenen Rapor Açıklandı: Yatırımcı En Çok Bu 4 Altcoin’e Güveniyor!

 Kripto kışı hız kesmeden devam ederken, piyasayı terk etmeyen yatırımcılar bir sonraki boğa koşusu için hazırlanıyor. 
13:20
25 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

 Kripto kışı hız kesmeden devam ederken, piyasayı terk etmeyen yatırımcılar bir sonraki boğa koşusu için hazırlanıyor.

XRP Yatırımcı Güven Oranı: %98

Önde gelen veri analizi şirketi Santiment, Ripple‘ın (XRP)  yatırımcılar arasında en çok güven veren kripto para birimlerimden biri olduğunu açıkladı. Rapora göre, XRP’ye yönelik yatırımcı hissiyatı olumlu. Santiment’e göre, şirketin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile devam eden yasal savaşına rağmen, yatırımcıların Ripple’a yönelik hissi son zamanlarda inanılmaz derecede olumlu oldu. Santiment’in güncel raporundan elde edilen verilere göre, Ripple şu anda %98’lik olumlu bir tabloya sahip. Bu durum, XRP fiyatına ivme kazandırabilir. Piyasa duyarlılığı, yatırımcıların bir projeye yönelik düşüncelerini ve duygularını ölçmek için kullanılan bir göstergedir. Piyasa duyarlılığı bir kripto paranın temellerini temsil etmese de, fiyata fiyatına olumlu katkıda bulunabilir. XRP, son 24 saatte %1.6 artışla an itibariyle 0.35 dolardan işlem görüyor. Listaede ayrıca, BNB, CAKE ve THETA bulunuyor.

Son zamanlarda önde gelen birçok hukuk uzmanının Ripple hakkında iyimser olduğu düşünüldüğünde, bu başarı pek çok kişi için sürpriz olmayabilir. Ripple-SEC davası, Ripple’ın önemli zaferler kazanmasıyla nispeten iyi gitti. Şirket yakın zamanda, SEC’e William Hinman’ın 2018 konuşmasının taslaklarını teslim etmesi emredildikten sonra kuruma karşı büyük bir zafer kaydetti. Ancak, SEC bu karardan memnun değil. Kurum, bu kararın tamamına itiraz etti. Birçok  uzman kurumun belgeyi teslim etmek yerine muhtemelen Ripple ile anlaşabileceğini belirtti. SEC-Ripple anlaşması, XRP’nin ABD merkezli borsalarda yeniden listelesine neden olabilir. Bu durum, XRP fiyatının tekrar artmasını sağlar. Ek olarak, Ripple’ın ödeme sistemi RippleNet için artan büyük bir talep var. Birkaç finansal kurum, sınır ötesi ödemeler için bu sistemi kullanıyor. Yakında daha fazla ödeme şirketinin muhtemelen Ripple ekosistemine katılması bekleniyor.

Ripple’a Büyük Mujde

Binance, popüler ‘öğren ve kazan’ programında XRPL hakkında bir kursa yer vereceğini duyurdu. Program, borsa kullanıcılarının sektördeki çeşitli kripto ağlarının işleyişine aşina olmalarına ve yatırım yapacakları tokenleri seçerken doğru kararlar vermelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Öğren ve kazan programının 30 Ağustos’a kadar sürmesi bekleniyor. Kullanıcılar, XRPL Ledger ile ilgili kurslara ve ‘quiz’ programına katılmak için belirli kriterleri karşılamalı. Yatırımcıların öncelikle KYC  (Müşterini Tanı) doğrulama sürecini tamamlamaları gerekiyor. Bundan sonra, kullanıcıların bedava token kazanmak için ilgili makaleleri okuması, eğitim videolarını izlemesi ve en sonunda sınavları geçmesi gerekiyor.

Her promosyon programında olduğu gibi XRPL kursunda da Binance öğrenme ve kazanmada uyulması gereken kurallar var. Programa katılmak için toplu hesap ve alt hesap açmaya çalışan kullanıcılar diskalifiye edilecek. Ödüller, borsanın etik ve uyum esasına göre sunulacak. Her bölgeye/ülkeye tahsis edilen bedava token sayısında bir üst sınır olacak. Tüm ödüller dağıtıldığında katılım sona erecektir. Kazanılan ödüller, katılımlarından itibaren 48 saat içinde kullanıcılara dağıtılacaktır.

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