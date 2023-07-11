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  •   Bir Devir Kapanıyor! Algorand (ALGO) Ekosistemindeki En Büyük DeFi Protokolüne Elveda!

Bir Devir Kapanıyor! Algorand (ALGO) Ekosistemindeki En Büyük DeFi Protokolüne Elveda!

Özet

  • Algorand ekosistemindeki en büyük DeFi protokolü Algofi, faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu.
  • Protokol, yalnızca para çekme moduna geçecek ve Discord dışındaki tüm sosyal medya hesaplarını kapatacak.
  • Kapatma kararı sonrasında Algofi'nin kilitli varlıkların toplam değeri büyük ölçüde düştü.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
14:20
11 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Algorand (ALGO) ekosistemindeki en büyük DeFi protokolü olan Algofi, kısa süre önce yaptığı duyuruda faaliyetlerini durduracağını açıkladı. DeFi protokolü yalnızca para çekme modu açık bir şekilde yeniden dizayn edilecek ve Discord hariç tüm sosyal medya hesaplarını kapatacak.

DeFi’da Algofi Devri Kapanıyor

Algorand ekosistemi üzerine inşa edilmiş en büyük DeFi protokolü olan Algofi, sürpriz bir hamleyle protokolünün faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı. Algofi’nin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, protokolün yalnızca para çekme moduna geçeceği ve Discord dışındaki tüm sosyal medya hesaplarını kapatacağı belirtildi.

DeFi protokolü, 2021 yılında ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, Y Combinator, Jump Crypto gibi birçok dev kripto para şirketinin katılımıyla 2.8 milyon dolar yatırım almıştı.

DeFi veri platformu DefiLIama‘nın sağladığı verilere göre, Algofi’nin faaliyetlerini sonlandıracağı duyurusu sonrası beklendiği gibi protokoldeki kilitli varlıkların toplam değeri (TVL) sert şekilde düştü. Karar öncesinde 135 milyon dolara kadar çıkan TVL, yazım sırasında 32.36 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Algofi Nedir?

Algorand ekosistemi üzerine inşa edilen Algofi, kullanıcıların mevduat faiz kazanmak için Algorand üzerindeki farklı varlıkları borç vermelerine imkan tanıyan bir merkeziyetsiz borsa (DEX) ve borç verme protokolüdür.

Algofi platformu, sunduğu Zap adı verilen benzersiz bir özellikle öne çıkmaktaydı. Bu özellik ile bir kullanıcı herhangi bir varlığı tek bir işlemle likidite havuzu tokenler’ine dönüştürebiliyordu. Böylece takas ve çekme işlemleri sorunsuz bir şekilde ve tek seferde yapılabiliyordu.

Algofi, 2022’nin Ağustos ayında kullanıma sunduğu ikinci versiyonula Zap özelliğini geliştirerek genişletmiş, kullanıcıların borç alma ve stake etme işlemlerini de sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmelerini mümkün hale getirmişti. Bunun yanı sıra, donanım cüzdanı Ledger için de destek sunulmuştu.

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