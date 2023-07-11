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Merkeziyetsiz uygulamaların (dApp’ler) daha verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olma amacıyla piyasaya sürülen minimal Blockchain platformu Mina Protocol‘ün yerel varlığı MINA, yeni bir kripto para listelemesi haberiyle sert yükseldi. Fiyatı yüzde 15’in üzerinde yükselen altcoin’in işlem hacmi yüzde 1000’e yakın arttı.

Fiyat ve Hacim Sert Yükseldi

Çinli kripto para ve Blockchain gazetecisi Colin Wu, günün ilk saatlerinde Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası Upbit’in bugün TSİ 10.00’da MINA token’i listeleyeceğini bildirdi.

MINA’nın fiyatı Upbit’de listeleneceği haberi üzerine 24 saatlik zaman diliminde yüzde 15’in üzerinde yükselerek 0,6 dolara kadar çıktı. MINA, listelemenin gerçekleşmesinin ardından yönünü aşağı çevirerek yüzde 8 oranında düşerek 0,5 doların altına, 0,4737 dolara kadar çekildi.

Listelemeyle ilgili Upbit’ten yapılan duyuruda, para yatırma işlemlerinin yalnızca Mina Protocol’ü üzerinden yapılabileceği ve BNB Chain gibi token’i destekleyen diğer zincirlerin desteklenmeyeceği belirtildi.

Öte yandan fiyattaki yükselişe hacim de eşlik etti. MINA token’in işlem hacmi yaklaşık yüzde 1000 artışla 75 milyon doları gördü.

MINA, bu yükselişinden önce, 5 Temmuz ile 10 Temmuz arasında yüzde 20’ye yakın değer kaybetmişti.

“Dünyanın En Büyük Dağıtık Defter Teknolojisi”

Kripto veri platformu CoinMarketCap’e göre Coda Protocol’ün yeniden markalanmasıyla 2020’nin Ekim ayında piyasaya sürülen Mina Protocol, dünyanın en büyük Dağıtık Defter Teknolojisi (DLT) platformu. Mina Protocol, kullanımından bağımsız olarak boyutunun sabit kalmasıyla öne çıkarken, işlemleri ele alma şekli dışında Bitcoin‘e (BTC) benzeyen, kullanılan hesaplama modeli ile de Ethereum’a (ETH) benzemektedir.

Bu açıdan Bitcoin ve Ethereum arasındaki fark, Bitcoin Blockchain’i harcanmamış coinler’in bir listesini içerirken, Ethereum Blockchain’i hesap bakiyelerinden oluşmaktadır. Mina Protocol’ü ayrıca her blokun duruma işlenmesini sağlamak amacıyla her madenciye eşdeğer bir prover (ya da isterseniz snarker) sunar.

Bir genesis blokundan bootstrapping sağlamsıyla Mina Protocol, tam merkeziyetsiz ağlar için özel olarak tasarlanmış bir PoS mekanizması türü olan Ouroboros Samasika‘yı kullanmaktadır. Tam merkeziyetsiz Blockchain’lerin iki ana görev bulunur: doğrulama ve güncelleme. Doğrulama, mutabakat, Blockchain özeti ve bloklarla ilgiliyken, güncelleme mutabakat ve zincir özeti ile ilgilidir.

Söz konusu tüm bu uygulamaların yanı sıra Mina Protocol, işlem işleme hızını optimize etmek için kanıtlanmamış blokları gruplandırarak ve işlemi paralel kanıtlayıcılara atayarak çalışan paralel bir tarama mekanizmasını kullanmaktadır.