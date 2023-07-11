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Birleşik Krallık’ın mali düzenleyicisi Finansal Davranış Otoritesi (FCA), İngiltere’de faaliyet gösteren kayıt dışı kripto ATM’lerinin tespit edilmesi adına yoğun denetimlere başladı. FCA, kayıt dışı ATM’lerin önüne geçmek için yapılan denetlemelerde 34 kripto ATM’sinin 26’sını faaliyetine son verdi.

FCA’dan Kayıt Dışı Kripto ATM Operasyonu

FTX’in iflası ve Terra’nın çöküşü gibi son yıllarda kripto ekosisteminde meydana gelen birçok olumsuz gelişme, birçok ülkenin düzenleyici kurumlarının kripto düzenlemelerinde daha katı kurallar ve daha sıkı tedbirleri benimsemesine neden oldu. Özellikle bu bağlamda ABD’de birçok önemli gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri ve Borsa Komisyonu (SEC), Haziran ayının başlarında ardı ardına Binance ve Coinbase‘e dava açtı. Kripto şirketleri ile düzenleyici kurumlar arasındaki gerilim sürerken Birleşik Krallık’ın mali düzenleyicisi FCA’dan da son dönemlerde önemli hamleler geldi.

Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi (FCA), 14 Şubat’ta tüm kripto ATM operatörlerine bir ultimatom vererek şirketlerin düzenlemelere uyması gerektiğini hatırlatmış ve düzenlemelere uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlara dikkat çekmişti. FCA, 5 Mayıs tarihinde resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile de FCA kaydı olmayan tüm kripto ATM’lerinin yasa dışı olduğunu belirterek kapsamlı denetlemelerin başlayacağını duyurmuştu.

26 Kripto ATM’sinin Faaliyetine Son Verildi

Birleşik Krallık mali düzenleyicisi Mali Davranış Otoritesi (FCA), ülkede faaliyet gösteren kripto ATM’lerinin önüne geçmek için yoğun bir çalışma yürütmeye başladı. Kayıt dışı kripto ATM’lerinin denetlenmesi adına yoğun bir çalışma yürüten FCA, önceden tespit edilen lokasyonlara yaptığı denetimler sonucu denetlediği 36 kripto ATM’sinden 26 tanesinin faaliyetine son verdi.

Ayrıca kayıt dışı kripto ATM‘lerinin denetlenmesinin yanı sıra Birleşik Krallık’ın kripto düzenlemelerin bir önemli gelişme daha yaşandı. Ülkede faaliyet gösteren kripto şirketleri için bir dizi promosyon ve reklam standardı getirildi. Birleşik Krallık regülatörleri, kripto şirketleri tarafından yapılan pazarlama faaliyetlerinin ve reklam çalışmalarının vatandaşları reklamı yapılan ürünü bilinçsiz bir şekilde satın almaya teşvik ettiği yönünde kanaat getirdi ve bu bağlamda kripto reklamları için bir dizi yeni düzenleme getirildi.