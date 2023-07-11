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Bollinger Bantları‘nın (BB) mucidi John Bollinger, yakın zaman önce kişisel Twitter hesabından mevcut Bitcoin (BTC) piyasa koşullarına ilişkin analizini paylaştı. Bollinger, Bitcoin’in mevcut durumunu “sıkıştı” kelimesiyle özetledi.

Bitcoin’deki Sıkışmanın Anlamı

Teknik analistler arasında BB kadar iyi bilinen ya da yaygın olarak kullanılan çok az teknik analiz aracı bulunmaktadır. Teknik analiz aracının mucidi John Bollinger‘in soyadını taşıyan bu bantlar, bir varlığın destek veya direnç bulabileceği volatilite ve potansiyel fiyat seviyelerinin bir ölçüsü olarak hizmet etmektedir.

Bollinger, kısa süre önce kişisel Twitter hesabından Bitcoin’in mevcut durumunu değerlendirdi ve en büyük kripto paranın sıkıştığını söyledi. Efsanevi ismin bu yorumu, Bitcoin‘in Bollinger Bantları içindeki mevcut konumuna atıfta bulunuyor.

Bollinger’in de dikkat çektiği gibi Bitcoin şu anda bir sıkışmayla karşı karşıya ve bu BB göstergesinin üst ve alt bantları arasında sıkıştığı anlamına geliyor. Bu tip bir durumlar genellikle yukarı ya da aşağı yönde önemli bir fiyat hareketlerinin yaklaştığının habercisi olarak kabul edilmektedir.

Fiyatın Gideceği Yön Belirsiz

Bitcoin’deki sıkışma, mevcut piyasa hacmi göz önüne alındığında özellikle ilginç hale geliyor. İşlem hacmi, genellikle bir kırılma hareketinden önce gelen bir durum olan düşüş trendinde. BB’nin sıkışması, azalan hacimle birleştiğinde baskının arttığını söylüyor ve tıpkı bir yay gibi Bitcoin fiyatı her an aşağı ya da yukarı yönde patlayabilir.

Bu potansiyel hareketin tam yönü belirsizliğini korurken, BB hem yükseliş hem düşüş sinyalleri verebilir ve yön, geniş piyasa duyarlılığı, temel haberler ve piyasa katılımcılarının tepkileri dahil olmak üzere çeşitli diğer faktörlere bağlıdır. Teknik analizlerinde BB’yi kullanan yatırımcılar, yaklaştığı artık hemen hemen kesin olan volatilite artışının potansiyel göstergesi olarak bu sıkışmaları yakından takip etmektedirler. Bantların daralması fırtına öncesi sessizlik olarak görülebilir. Fiyat önemli bir hareket yapmadan önceki anlar genellikle volatilitenin düştüğü dönemlerdir ve bu BTC fiyatının şu anda çok önemli bir dönüm noktası olabileceğini söylüyor.