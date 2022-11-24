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Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!

Gizliliğe saldıran bir adım atıldı ancak bu hamle sadece normal DeFi kullanıcılarını etkileyecek. Kötü aktörler filtrelere takılmayacak.
16:10
24 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yatırımcılar merkezi borsalardaki artan riskler sebebiyle özellikle FTX çöküşünden sonra DeFi cüzdanlarına yöneldi. En büyük DeFi cüzdanı MetaMask ise bugün önemli bir duyuru yaptı. Merkeziyetsizlik ve gizlilik algısı bu sayede büyük bir darbe aldı. ABD, SBF tarafından desteklenen tasarıyı yasallaştırırsa bu daha da içinden çıkılamaz bir hale alabilir. Üstelik bu adımların hiçbiri sektördeki kötü aktörleri engellemeyecek.

MetaMask Güvenli Mi?

Eğer gizlilik endişeleriniz sebebiyle bunu soruysanız artık değil fakat varlıklarınızın korunması açısından bakarsak halen kullanmayı bilenler için MetaMask ve benzeri DeFi cüzdanları borsalardan daha güvenlidir. Ethereum odaklı yazılım şirketi ConsenSys, Ethereum cüzdanı MetaMask’a blockchain altyapı hizmeti Infura üzerinden erişenlerin IP adreslerini ve cüzdan adresi bilgilerini toplamaya başladı. Bugün gizlilik şartları güncellendi ve kötü haber kripto topluluğuyla paylaşıldı.

Kripto Twitter bugün güncellenen kurallarla ConsenSys’e öfke kusuyor. ConsenSys hem MetaMask’ın hem de Infura’nın sahibidir. Infura, cüzdanlar ve bireyler adına blockchain düğümlerini çalıştırır. Bir kişi MetaMask cüzdanı aracılığıyla bir blok zinciri işlemi yaptığında, işlemi Ethereum ağına yayınlayan Infura’ya varsayılan olarak gönderir. MetaMask, Infura’ya uzaktan çağrı prosedür hizmeti (RPC) adı verilen bir hizmet aracılığıyla bağlanır.

Kripto Şirketi Boyun Eğdi

İflas eden ve yatırımcılarını dolandıran kripto devi FTX’in kurucusu SBF tarafından desteklenen tasarı ABD tarafından yasalaştırılacak. Buna göre DeFi platformlarının arayüz üzerinden işlem yapan kullanıcıların bilgilerini depolaması istemiyor. Yani herhangi bir DeFi platformunda işlem yaparken devletler ve şirketler tarafından izlenmeye devam edeceksiniz. Peki bu hamle neden yapıldı? Ana motivasyon Lazarus gibi siber saldırganların varlıklarının taşınması ve platformlarda kullanılmasının önlenmesi. Ancak siber saldırganlar son kullanıcıların yaptığı gibi DeFi protokollerini arayüz (internet sitesi) üzerinden kullanmıyor. Teknik yetkinliğe sahip bu grup farklı akıllı sözleşmeler aracılığıyla DeFi platformlarını kullanıyor ve yeni yasalar onları hiçbir şekilde etkilemeyecek.

MetaMask son hamlesiyle ABD’ye boyun eğmiş oldu ancak attıkları bu adımın sektördeki kötü oyuncuları etkilemeyeceği biliniyor. Sadece normal kullanıcıların verileri depolanacak ve gerektiği noktada IRS (ABD Gelir İdaresi) gibi devlet kurumlarıyla paylaşılacak. Peki bunun bir çözümü yok mu? Şimdilik var eğer kendi Node’unuzu kurarsanız veya Ankr, Alchemy ve diğerleri gibi alternatif RPC sağlayıcılarıyla MetaMask’e erişirseniz bilgileriniz depolanmaz. Yine de üçüncü taraf RPC sağlayıcılarının isterlerse bu tür verileri toplayabileceği bilinmelidir.

Endişe, hem blockchain adresleri ve işlemleri gibi on-chain verileri hem de IP adresleri gibi zincir dışı verileri toplayan şirketlerin bireyleri tanımlayabilmesi ve ağdaki gizlilik miktarını azaltabilmesidir.

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