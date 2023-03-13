Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarının Beklediği Haberi Goldman Sachs Verdi! Fed Ara Verecek!

Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarının Beklediği Haberi Goldman Sachs Verdi! Fed Ara Verecek!

ABD'nin en büyük yatırım bankalarından biri olan Goldman Sachs, Federal Reserv'in (Fed) finans sektöründeki "son stresi" gerekçe göstererek önümüzdeki haftaki FOMC toplantısında faiz artırımı kararı çıkmasını beklemediğini duyurdu.
09:50
13 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’nin en büyük yatırım bankalarından biri olan Goldman Sachs, Federal Reserv’in (Fed) finans sektöründeki “son stresi” gerekçe göstererek önümüzdeki haftaki FOMC toplantısında faiz artırımı kararı çıkmasını beklemediğini açıkladı.

Banka Fed’in Faiz Artırımlarına Ara Vermesini Bekliyor

ABD’li düzenleyiciler 12 Mart’ta Silicon Valley Bank‘ın çöküşünün ardından bulaşma korkularını ortadan kaldırmak için fon sağlanması gibi önlemleri açıkladı. Düzenleyiciler ayrıca sistemik riski gerekçe göstererek Signature Bank’ı kapattı.

Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius, bankanın son yatırımcı notunda “Bankacılık sistemindeki stres ışığında, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 22 Mart’taki bir sonraki toplantısında faiz artırımı yapmasını beklemiyoruz” dedi. Banka bundan önce Fed’in faizi 25 baz puan artırmasını bekliyordu. Geçtiğimiz ay, faiz oranlarını belirleyen FOMC, federal fonlama oranını 25 baz puan artırarak 2007’nin Ekim ayından bu yana en yüksek hedef aralığı olan yüzde 4,5 ila yüzde 4,75’e yükseltmişti.

Goldman Sachs ekonomistleri, Pazar günü açıklanan önlem paketinin 2008 küresel ekonomik krizi sırasında yapılan benzer hamlelerden uzak olduğunu söyledi. ABD Hazinesi, Silicon Valley Bank ve Signature Bank‘ı sistemik riskler olarak belirlerken, Fed bankaları ve diğer mevduat şirketlerini desteklemek amacıyla 25 milyar dolar değerinde bir destek fonu açıkladı.

Goldman Sachs ekonomistleri atılan bu adımların her ikisinin de sektördeki güveni artırmasını ancak 2008’de uygulandığı gibi sigortasız hesaplar için FDIC garantisi sunmadığını belirtti. Ekonomistler, “Bugün açıklanan eylemler göz önüne alındığında, ABD Kongresi’nde kısa vadeli eylemlerin garantiler sağlamasını beklemiyoruz” dedi ve son önlemlerin mevduat çıkışlarıyla karşı karşıya olan bankalara önemli likidite sağlamasını beklediklerini de eklediler.

Fed, Aranın Ardından Faiz Artırımlarına Devam Edecek”

Öte yandan Goldman Sachs, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 25’er baz puanlık faiz artırımı görmeyi beklediklerini ve terminal faiz oranı beklentilerinin yüzde 5,25 ila yüzde 5,5 aralığında olduğunu da yineledi.

Son gelişmeler kripto para piyasasına olumlu etki etti. En büyük kripto para Bitcoin (BTC) yönünü yukarı çevirerek yeniden 22 bin doların üzerine çıktı ve bu yazının hazırlandığı sırada 22 bin 453 dolardan işlem görüyor. Altcoin piyasasında da ciddi bir toparlanma olduğu görülüyor. En büyük altcoin Ethereum (ETH), gün içinde kaydettiği yüzde 9’un üzerinde yükselişle bin 600 doların üzerinde işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Altcoin’de Hack Şoku, Fiyat Hızla Düşüyor! 177 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Altcoin’de Hack Şoku, Fiyat Hızla Düşüyor! 177 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Sürpriz Hediyeler İçin CoinTürk’ü CoinMarketCap’ten Takip Edebilirsiniz!
Sürpriz Hediyeler İçin CoinTürk’ü CoinMarketCap’ten Takip Edebilirsiniz!
ABD’deki Bankacılık Krizi Bir Kripto Şirketini Daha Vurdu! İşlemler Durduruldu!
ABD’deki Bankacılık Krizi Bir Kripto Şirketini Daha Vurdu! İşlemler Durduruldu!
Piyasa Haftaya Yükseliş ile Başladı: İşte Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Piyasa Haftaya Yükseliş ile Başladı: İşte Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Silvergate, Silicon Valley ve Signature: Büyük Boşluğu Kim Dolduracak?
Silvergate, Silicon Valley ve Signature: Büyük Boşluğu Kim Dolduracak?
Altcoin Yatırımcıları Panikleyince Onlar Uçtu! İşte Dikkat Çeken Rakamlar!
Altcoin Yatırımcıları Panikleyince Onlar Uçtu! İşte Dikkat Çeken Rakamlar!
ABD’deki Bankacılık Krizi O Altcoin’i de Vurdu! Altcoin’in İhraççısının CEO’su Duyurdu!
ABD’deki Bankacılık Krizi O Altcoin’i de Vurdu! Altcoin’in İhraççısının CEO’su Duyurdu!
Bitcoin ve Altcoin’lerde Fed Rüzgarı! Bankalara 25 Milyar Dolarlık Can Suyu!
Bitcoin ve Altcoin’lerde Fed Rüzgarı! Bankalara 25 Milyar Dolarlık Can Suyu!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 34 Düştü! 24 Saat Kapalı Kalan Ağın Token’ı Yatırımcısına Acı Çektirdi! Fiyat Nasıl Yükselir?
Bir Zamanlar 5 Dolardı Şimdi 0.5 Doların Üzerinde Kalmaya Çalışıyor! Bu Altcoin’e Ne Olacak?
Piyasadaki Sert Düşüşün Kurbanı Olmuştu! Bu Altcoin’de Yükseliş Her An Başlayabilir Ama…
İşte Hedefler! BTC, ETH, SOL, XRP, ADA, DOGE, SHIB ve MATIC Coin Yorum!
Alım Fırsatı Mı? STX, AGIX, MINA, RNDR ve DASH Güncel Yorumları!
Güncel NFT Haberleri
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Teknoloji Devi Amazon Bombayı Patlattı, Bu Altcoin’ler Yeniden Gündem Oldu!
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023