ABD'nin en büyük yatırım bankalarından biri olan Goldman Sachs, Federal Reserv'in (Fed) finans sektöründeki "son stresi" gerekçe göstererek önümüzdeki haftaki FOMC toplantısında faiz artırımı kararı çıkmasını beklemediğini duyurdu.

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ABD’nin en büyük yatırım bankalarından biri olan Goldman Sachs, Federal Reserv’in (Fed) finans sektöründeki “son stresi” gerekçe göstererek önümüzdeki haftaki FOMC toplantısında faiz artırımı kararı çıkmasını beklemediğini açıkladı.

Banka Fed’in Faiz Artırımlarına Ara Vermesini Bekliyor

ABD’li düzenleyiciler 12 Mart’ta Silicon Valley Bank‘ın çöküşünün ardından bulaşma korkularını ortadan kaldırmak için fon sağlanması gibi önlemleri açıkladı. Düzenleyiciler ayrıca sistemik riski gerekçe göstererek Signature Bank’ı kapattı.

Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius, bankanın son yatırımcı notunda “Bankacılık sistemindeki stres ışığında, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 22 Mart’taki bir sonraki toplantısında faiz artırımı yapmasını beklemiyoruz” dedi. Banka bundan önce Fed’in faizi 25 baz puan artırmasını bekliyordu. Geçtiğimiz ay, faiz oranlarını belirleyen FOMC, federal fonlama oranını 25 baz puan artırarak 2007’nin Ekim ayından bu yana en yüksek hedef aralığı olan yüzde 4,5 ila yüzde 4,75’e yükseltmişti.

Goldman Sachs ekonomistleri, Pazar günü açıklanan önlem paketinin 2008 küresel ekonomik krizi sırasında yapılan benzer hamlelerden uzak olduğunu söyledi. ABD Hazinesi, Silicon Valley Bank ve Signature Bank‘ı sistemik riskler olarak belirlerken, Fed bankaları ve diğer mevduat şirketlerini desteklemek amacıyla 25 milyar dolar değerinde bir destek fonu açıkladı.

Goldman Sachs ekonomistleri atılan bu adımların her ikisinin de sektördeki güveni artırmasını ancak 2008’de uygulandığı gibi sigortasız hesaplar için FDIC garantisi sunmadığını belirtti. Ekonomistler, “Bugün açıklanan eylemler göz önüne alındığında, ABD Kongresi’nde kısa vadeli eylemlerin garantiler sağlamasını beklemiyoruz” dedi ve son önlemlerin mevduat çıkışlarıyla karşı karşıya olan bankalara önemli likidite sağlamasını beklediklerini de eklediler.

“Fed, Aranın Ardından Faiz Artırımlarına Devam Edecek”

Öte yandan Goldman Sachs, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 25’er baz puanlık faiz artırımı görmeyi beklediklerini ve terminal faiz oranı beklentilerinin yüzde 5,25 ila yüzde 5,5 aralığında olduğunu da yineledi.

Son gelişmeler kripto para piyasasına olumlu etki etti. En büyük kripto para Bitcoin (BTC) yönünü yukarı çevirerek yeniden 22 bin doların üzerine çıktı ve bu yazının hazırlandığı sırada 22 bin 453 dolardan işlem görüyor. Altcoin piyasasında da ciddi bir toparlanma olduğu görülüyor. En büyük altcoin Ethereum (ETH), gün içinde kaydettiği yüzde 9’un üzerinde yükselişle bin 600 doların üzerinde işlem görüyor.