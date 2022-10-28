Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) 20.000 doların üzerinde hızlı bir toparlanma ile kripto para piyasalarının kazanımlarına öncülük etti. Bitcoin’deki fiyat artışı devam edecek mi?

Bitcoin’de Yükseliş

Küresel kripto piyasa değeri nihayet piyasa yükselişine yardımcı olan 1 trilyon dolarlık sınırı aştı. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP), ayıların sonunda arka koltuğa geçmesi ile yüksek günlük kazançlar kaydetti. Kripto para piyasasının Salı günü yükseliş ivmesine başlamasının ardından yaklaşık 24 saat içinde 1,2 milyar doların üzerinde açığa satış gerçekleşti. Piyasadaki kayda değer kazanımlara ve yükseliş hissine rağmen, BTC fiyatı 20.300 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

IntoTheBlock’un para girişi/çıkışı fiyat göstergesinden elde edilen veriler, 843.000 adreste toplam 725.000 BTC’nin tutulduğu bir sonraki önemli destek olarak 20.323 dolar seviyesine işaret etti. Bitcoin’in kısa vadeli fiyat hareketinin zayıflamasıyla birlikte 20,323 doların altına bir kapanış, satış tarafında baskıya neden olabilir. Piyasadaki birçok kişi Bitcoin’in dip seviyelere ulaştığını düşündü, ancak CryptoQuant tarafından açıklanan verilere göre, kripto para piyasalarının dibi için zincir içi doğrulamanın hala eksik olduğu belirtiliyor.

Tarihi Veriler

2015 ve 2018-2019 döngüleri sırasında Bitcoin fiyatı, mevcut konumda volatilitenin en düşük seviyelerine düşmesiyle benzer bir aralıklı momentumda hareket ediyor. Volatilitenin tarihsel olarak düşük seviyelere gerilemesi, değer kaybının sona erdiğinin bir işareti olarak gösteriliyor. Bununla birlikte 2018 ayı dönemi sırasında düşük fiyat hareketliliği, Bitcoin’de sadece bir ayda 6.500 dolardan 3.200 dolara %50 oranında bir düşüşü izledi.

Yazma kaleme alındığında uzmanlar MVRV ve UTXO Realized Cap metriklerini incelediğinde, Bitcoin fiyatının değer aralığında olduğunu belirtiyor. Uzun bir büyüme trendi adına, UTXO Age Band ve gerçekleşen fiyatın geçilmesi gerekebilir. Ayrıca BTC döviz rezervleri son birkaç gün içinde düşerek satış baskısının gerilemesine neden olurken, net gerçekleşmemiş kar ve zarar (NUPL) hala kapitülasyon aşamasında olduğu söylenebilir.