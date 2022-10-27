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Twitter Yeni Özelliğini Duyurdu! Elon Musk’ın Geldiği Belli Oluyor!

Elon Musk'ın eli kulağında ancak Twitter ekibi ona hazırlanıyor. Daha fazlası yakında duyurulabilir.
23:42
27 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralarla yakından ilgilenen Elon Musk saatler sonra resmen sahibi olacağı Twitter’ı şekillendiriyor. Twitter ekibi bir süredir kripto paralarla daha yakından ilgileniyor ve bu alanda yeni geliştirmelere imza atıyor. Bugün bir yenisi daha duyuruldu. Elon Musk’ın şirketi resmen devralmasına saatler kala Twitter yeni bir özellik açıkladı.

Twitter NFT

Sosyal medya platformu Twitter bugün, dört pazar yeri ile ortaklaşa olarak kullanıcıların NFT’leri doğrudan tweetler aracılığıyla almasına, satmasına ve görüntülemesine izin vereceğini duyurdu. NFT Tweet Tiles adı verilen entegrasyon, bir tweet içindeki özel bir panelde ilgili NFT koleksiyonuyla alakalı birçok detayı gösterecek. Kullanıcılar buradaki bir düğme aracılığıyla direkt olarak NFT’yi satın alabilecekleri pazaryerine gidebilecek. Veya betimlemeyi burada kesip aşağıya bakalım.

Evet tam olarak böyle görünecek. Henüz test aşamasında olan entegrasyon şu anda dört belirli iş ortağının pazaryerleri ile çalışıyor: Solana merkezli pazar yeri Magic Eden, çok platformlu NFT pazar yeri protokolü Rarible, Flow blockchain yaratıcısı Dapper Labs ve Jump Trade. Bu ortaklar Ethereum dahil birçok blockchain ağını kapsamaktadır.

Twitter Kripto Paralar

Peki bundan sonraki adım ne olacak? Geçtiğimiz günlerde duyurduğumuz “Twitter kripto cüzdanı” planı ile entegre bir sosyal pazaryeri görür müyüz? Şirketin yeni sahibi Elon Musk olduğu için hiçbir şeye imkansız dememeliyiz. Musk, kripto paraların ve özellikle Bitcoin’in geleceğine inandığını birçok kez ifade etti.

Twitter daha önce Ocak ayında Twitter Blue abonelik hizmeti aracılığıyla NFT‘leri doğrulanmış profil resimleri olarak desteklemişti, ancak şu anda yalnızca Ethereum NFT’lerini destekliyor. Elon Musk’ın resmen şirketin başına geçmesiyle birlikte bugüne kadar altyapısı hazırlanmış birçok büyük güncellemeyi peş peşe görebiliriz. Bu durum kripto para yatırımcıları için daha fazla pozitif hava anlamına gelir.

Elon Musk’ın Cumartesi 00:00’a kadar Twitter’ın yeni sahibi olması bekleniyor. Dün Twitter genel merkezine giden Musk, bugün neden sosyal medya devini satın aldığını detaylı biçimde açıkladı. Dogecoin ise bu anlaşmanın kesinleşmesiyle birlikte kısa sürede %40 artış yaşadı ve bugün 0,085 dolara kadar tırmandı.

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