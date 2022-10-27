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Son Dakika: Bitcoin (BTC) Aniden Düştü! İşte Sebebi!

Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) yaşanan düşüşlerin ardından toparlanma sürecine girerken bu haber sonrası yeniden geriledi!
23:31
27 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Amazon hisseleri, yalnızca birkaç dakikada yüzde 20’ye yakın değer kaybetti. Peki yaşanan derinlemesine düşüşün sebebi ne? Amazon, Apple ve Mastercard’ın açıklanan verilerinin kripto para piyasalarına etkisi olacak mı? Bitcoin (BTC) düşüş ivmesinden kurtulacak mı?

Amazon Verileri

Washington merkezli çok uluslu bir Amerikan teknoloji şirketi Amazon, bilgi teknolojisi ekosisteminde en büyük beş şirket arasında yer alıyor. Dünya devi teknoloji şirketi Amazon’un son açıklanan verilerine göre, 3. çeyrek satış rakamı 140 milyar dolar ile yatırımcıların beklentilerinin çok daha altında kaldı. Yapılan açıklama sonrasında Amazon hisseleri ciddi oranda bir düşüş kaydederek dakikalar içerisinde yüzde 20’ye varan kayıplar verdi.

Apple ve Mastercard Verileri

Öte yandan bir diğer teknoloji devi Apple ise 3. çeyrekte  90.15 milyar dolar kazanç kaydetti. Şirket için beklenti 88.90 milyar dolar seviyelerindeyken açıklanan veriler hisse fiyatlarına negatif yönde etki gösterdi. Teknoloji devi Apple’ın hisse fiyatları açıklamanın ardından yüzde 5 oranında bir düşüş yaşadı. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletler’inin köklü şirketlerinden olan Mastercard satış rakamları beklentilerin üzerinde geldi. Şirketin kamuoyuna duyurduğu verilere göre, 3. çeyrekte Mastercard 5.8 milyar dolar ile beklenen 5.65 milyar dolar seviyesinin üzerinde bir kazanç elde ederek çeyreği iyi bir oranla kapattı. Dünya devi şirketlerin açıkladıkları 3. çeyrek raporları yarın borsa performanslarını etkileyecek mi?  Ayrıca açıklanan verilerin ardından lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) 2021 yılının Kasım ayında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolardan büyük oranlarda değer kaybetmişti. Son 24 saat içerisinde kaybettiği değerin bir kısmını geri kazanan Bitcoin, belirtilen şirketlerin satış rakamlarının ardından yeniden yönünü aşağı çevirdi.

Yayınlanan verilerin ardından kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin yazı kaleme alındığında yaklaşık 20.411 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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