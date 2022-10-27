Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bu Altcoin Bitcoin’den Daha İyi Performans Gösterdi! Yükseliş Sürüyor!

Bu Altcoin Bitcoin’den Daha İyi Performans Gösterdi! Yükseliş Sürüyor!

Bu hafta kripto paralarda yükseliş yaşandı. Market hacmi 1 trilyon doların üstüne çıkarken bazı altcoin'ler ise BTC'den iyi performans sergiledi
23:15
27 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Mevcut düşüş piyasası koşullarının ortasında, genellikle Bitcoin’in takipçisi olarak dikkat çeken Litecoin yatırımcılarını neşelendirmekte geç kalmadı. Altcoin, son yedi gün içinde büyük kazançlar kaydetti. Kripto para, umut verici bir yükseliş sinyali olan Galaxy Score açısından en iyi kriptolar arasında listelendiğinde LTC için daha iyi haberler geldi.

Ayrıca Litecoin, bir CeFi ve DeFi platformu olan Blockbank’ta da listelendi. Bu yeni listeleme yalnızca LTC’nin erişimini artırmasına yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni yatırımcıların Litecoin ekosistemine girmesine de olanak tanıyacak.

LTC Neden Yükseliyor?

Şimdi, LTC’nin hızlı yükselişinin ekosistem merkezli gelişmelerinden mi kaynaklandığını yoksa Bitcoin’in fiyat artışının bir sonucu mu olduğunu sorabilirsiniz. Metriklere bakıldığında bu sorunun yanıtı ortaya çıkıyormuş gibi görünüyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, yazım sırasında LTC’nin 56,52 dolardan işlem görmesi, geçen haftaya göre yaklaşık %10 daha fazla artmış olması ve Bitcoin’in 7 günlük artış değerinden daha yüksek olması olabilir.

LTC’nin zincir üstü ölçümleri konuya biraz netlik kazandırdı, çünkü bunlardan birkaçı yükselişi desteklerken diğerleri trendin tersine döndüğünü gösteriyordu. LTC’nin MVRV Oranı geçen hafta boyunca önemli ölçüde yükseldi, bu da bir yükseliş işareti olarak kabul edilir. Dahası, kripto paranın hacmi de MVRV Oranı ile birlikte arttı.

Bununla birlikte, Glassnode’un verileri Litecoin için farklı bir hikaye ortaya koydu. LTC’nin alıcı adres sayısı son birkaç gün içinde düşüş kaydetti ve bu da olumsuz bir sinyal olarak görünüyor. Sadece bu da değil, Litecoin’in rezerv riski de son zamanlarda artış göstererek yatırımcıların düşük güvenine işaret etti.

Hayır! LTC’nin Yükselişi Gerçek

LTC’nin günlük grafiği, hızlı artışın sadece yükseliş piyasasının bir sonucu olmadığını, birkaç piyasa göstergesinin daha da yukarıya doğru bir hareket sergilediğini öne sürdüğü için yatırımcılar mutlu olabilir.

Hem göreceli güç endeksi (RSI) hem de Chaikin para akışı (FLOW) bir yükseliş sinyali olan nötr pozisyonun üzerinde seyrediyordu. Buna ek olarak, 20 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) (Yeşil) hızla 50 günlük EMA’ya (Kırmızı) yaklaşarak önümüzdeki günlerde yükselişin devam etme şansını artırdı.

Bollinger Bandı, LTC’nin fiyatının yüksek volatilite bölgesine girmek üzere olduğunu ortaya koydu. Tüm piyasa göstergeleri bir arada incelendiğinde, yatırımcıları sevindirecek bir fiyat artışının devam etmesi muhtemel olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
2022 Bitcoin Çöküşünü Bilen Analistten Kritik Yorum: Hızla Yükselecek!
2022 Bitcoin Çöküşünü Bilen Analistten Kritik Yorum: Hızla Yükselecek!
ABD’li Ünlü Fütüristten Heyecanlandıran DOGE Yorumu! İşte Ayrıntılar!
ABD’li Ünlü Fütüristten Heyecanlandıran DOGE Yorumu! İşte Ayrıntılar!
11 Doları Görebilir! Bu Altcoinde Yükseliş Sinyalleri Geliyor!
11 Doları Görebilir! Bu Altcoinde Yükseliş Sinyalleri Geliyor!
Önemli: Binlerce Dolar Değerindeler! Telegram Kullanıcı Adınızı Kontrol Edin!
Önemli: Binlerce Dolar Değerindeler! Telegram Kullanıcı Adınızı Kontrol Edin!
Elon Musk’ın Hamlesi Dogecoin’i Roketledi! Fiyattaki Büyük Tehlike Ne?
Elon Musk’ın Hamlesi Dogecoin’i Roketledi! Fiyattaki Büyük Tehlike Ne?
Ethereum’u Uçuran Hamle Ortaya Çıktı! Yatırımcı Şimdi Ne Yapmalı?
Ethereum’u Uçuran Hamle Ortaya Çıktı! Yatırımcı Şimdi Ne Yapmalı?
Bugün Altcoin Balinaları Coştu! Bundan 10 Milyonlarca Dolarlık Aldılar!
Bugün Altcoin Balinaları Coştu! Bundan 10 Milyonlarca Dolarlık Aldılar!
İnanılmaz Başarı! Bu Altcoin 3.954 Proje Arasında Zirveye Oturdu! İşte Kritik Rapor!
İnanılmaz Başarı! Bu Altcoin 3.954 Proje Arasında Zirveye Oturdu! İşte Kritik Rapor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
Twitter Yeni Özelliğini Duyurdu! Elon Musk’ın Geldiği Belli Oluyor!
NFT Yatırımcılarına Müjde! Dev Platform Ücretleri Sıfırladı!
NFT’im Değerli Mi Değil Mi? NFT Rank Nasıl Belirlenir?
Reddit NFT’lerinin Değeri Neden Yükseliyor?
Twitter ve Apple Cephesinde 2 Şok Kripto Para Gelişmesi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022