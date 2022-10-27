Bu hafta kripto paralarda yükseliş yaşandı. Market hacmi 1 trilyon doların üstüne çıkarken bazı altcoin'ler ise BTC'den iyi performans sergiledi

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Mevcut düşüş piyasası koşullarının ortasında, genellikle Bitcoin’in takipçisi olarak dikkat çeken Litecoin yatırımcılarını neşelendirmekte geç kalmadı. Altcoin, son yedi gün içinde büyük kazançlar kaydetti. Kripto para, umut verici bir yükseliş sinyali olan Galaxy Score açısından en iyi kriptolar arasında listelendiğinde LTC için daha iyi haberler geldi.

Ayrıca Litecoin, bir CeFi ve DeFi platformu olan Blockbank’ta da listelendi. Bu yeni listeleme yalnızca LTC’nin erişimini artırmasına yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni yatırımcıların Litecoin ekosistemine girmesine de olanak tanıyacak.

LTC Neden Yükseliyor?

Şimdi, LTC’nin hızlı yükselişinin ekosistem merkezli gelişmelerinden mi kaynaklandığını yoksa Bitcoin’in fiyat artışının bir sonucu mu olduğunu sorabilirsiniz. Metriklere bakıldığında bu sorunun yanıtı ortaya çıkıyormuş gibi görünüyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, yazım sırasında LTC’nin 56,52 dolardan işlem görmesi, geçen haftaya göre yaklaşık %10 daha fazla artmış olması ve Bitcoin’in 7 günlük artış değerinden daha yüksek olması olabilir.

LTC’nin zincir üstü ölçümleri konuya biraz netlik kazandırdı, çünkü bunlardan birkaçı yükselişi desteklerken diğerleri trendin tersine döndüğünü gösteriyordu. LTC’nin MVRV Oranı geçen hafta boyunca önemli ölçüde yükseldi, bu da bir yükseliş işareti olarak kabul edilir. Dahası, kripto paranın hacmi de MVRV Oranı ile birlikte arttı.

Bununla birlikte, Glassnode’un verileri Litecoin için farklı bir hikaye ortaya koydu. LTC’nin alıcı adres sayısı son birkaç gün içinde düşüş kaydetti ve bu da olumsuz bir sinyal olarak görünüyor. Sadece bu da değil, Litecoin’in rezerv riski de son zamanlarda artış göstererek yatırımcıların düşük güvenine işaret etti.

Hayır! LTC’nin Yükselişi Gerçek

LTC’nin günlük grafiği, hızlı artışın sadece yükseliş piyasasının bir sonucu olmadığını, birkaç piyasa göstergesinin daha da yukarıya doğru bir hareket sergilediğini öne sürdüğü için yatırımcılar mutlu olabilir.

Hem göreceli güç endeksi (RSI) hem de Chaikin para akışı (FLOW) bir yükseliş sinyali olan nötr pozisyonun üzerinde seyrediyordu. Buna ek olarak, 20 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) (Yeşil) hızla 50 günlük EMA’ya (Kırmızı) yaklaşarak önümüzdeki günlerde yükselişin devam etme şansını artırdı.

Bollinger Bandı, LTC’nin fiyatının yüksek volatilite bölgesine girmek üzere olduğunu ortaya koydu. Tüm piyasa göstergeleri bir arada incelendiğinde, yatırımcıları sevindirecek bir fiyat artışının devam etmesi muhtemel olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.