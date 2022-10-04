Kripto paralarda ön planda bulunan özelliklere bakıldığında gizlilik listenin başlarında yer alıyor. Bu altcoin ise şimdi önemli bir adım atıyor.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Litecoin (LTC) bir süredir mevcut teknolojisinde iyileştirmeler yapıyor. Aynı doğrultuda, blok zinciri kısa süre önce kullanıcıların gizli işlemler yapmasına olanak tanıyacak bir MWEB özelliğini duyurdu.

Gizlilik Dönemi Başlıyor

En son 3 Ekim’de duyurulan bu güncellemede, yeni teknolojinin LTC kullanıcılarının ayrı işlemler yapmasına ve Litecoin’in ölçeklenebilirliğine yardımcı olacağı belirtildi. Bu gelişme uzun vadede altcoin’in büyümesine yardımcı olsa da Litecoin’in performansı Eylül ayından bu yana hayal kırıklığı yaratıyor.

Altcoinin hacmi geçtiğimiz haftadan bu yana düşüşte. Aşağıdaki görselden de görülebileceği üzere, LTC’nin hacmi hafta başında 508 milyon dolar ile zirveye ulaşmıştı. Ancak, 3 Ekim itibariyle bu sayı yaklaşık %40’lık bir düşüşün ardından 308,45 milyon dolarda kaldı.

Ayrıca, piyasa değeri hakimiyeti son 30 gün içinde %8,98 oranında değer kaybetti. Litecoin’in çizdiği korkunç tabloya rağmen, dört gözle beklenecek bir şey vardı. Litecoin ağındaki toplam adres sayısı geçtiğimiz ay boyunca istikrarlı bir şekilde artış gösterdi.

Dahası, zincir üstü piyasa istihbarat platformu Glassnode’a göre, toplam adres sayısı bir miktar büyümeye tanık oldu. Ağa katılan dört milyon yeni adresle birlikte bu sayı 30 gün içinde 152 milyondan 156 milyona yükseldi.

Ancak, ağdaki aktif adreslerin sayısı benzer bir büyümeye tanık olmadı. Geçtiğimiz ay aktif adreslerin sayısı %26 oranında azaldı. Litecoin’in işlem ücretlerinde de geçtiğimiz ay önemli dalgalanmalar yaşandı. Bu durum, potansiyel yatırımcıları büyük ölçüde LTC’ye güvenmekten uzaklaştırmış olabilir.

Düşüş Görünümünde Ne Var?

Genel olarak, LTC için görünüm, birden fazla metrik göz önüne alındığında oldukça düşüş göstermişti. Ancak, fiyat 3 Ekim itibarıyla biraz olumlu yönde hareket etti. Yazının yazıldığı saate göre LTC 54,80 dolardan işlem görüyordu ve son 24 saatte %2,7 artış gösterdi.

Bazı olumlu fiyat hareketlerine rağmen, LTC’nin genel yönü oldukça düşüş eğilimindeydi. LTC’nin fiyatı 13 Eylül’den bu yana %21 oranında düştü. Fiyatın bollinger bantlarının (BB) alt bandına doğru eğimli olması, LTC’nin aşırı satım pozisyonunda olduğunu gösterdi.

Ayrıca, denge-hacim (OBV) de aşağı yönlü bir seyir izliyordu. Bununla birlikte, Chaikin para akışı (CMF) 0,09 seviyesindeydi ve bu da para akışının hala alıcılar tarafında olduğunu ve hafif bir yükseliş göstergesi olarak algılanabileceğini ima ediyor olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.