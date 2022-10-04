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Sıcak Gelişme: DOGE Fiyatı Daha Fazla Yükselebilir! Mektup Ortaya Çıktı!

Resmi talep mektubu da paylaşıldı. Elon Musk eğer yeni bir tuzak kurmuyorsa bu sefer Twitter'ı satın alacak.
22:35
4 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Muzip milyarder Elon Musk’ın bugün Twitter kararından geri döndüğüne dair haberi zaten paylaşmıştık. Bir iddia olarak ortaya atılmış olsa da Twitter hisseleri bundan payına düşeni fazlasıyla aldı. Dogecoin ise günlük bazda %10 artış yaşadıktan sonra %7 kazançla yoluna devam ediyor. Peki bu konudaki son gelişme ne?

Dogecoin Yükselir Mi?

Dogecoin’in fiyatının Twitter satışıyla ne alakası var? Elon Musk’ın açıkladığı planlara göre DOGE bir ödeme yöntemi olarak Twitter’da aktif olarak kullanılacak. Dogecoin’in daha geniş kullanım alanına sahip olma ihtimali onun bu anlaşmayla daha da yükselmesine neden oluyor. Eğer resmen satış gerçekleşirse bu süreçte DOGE yatırımcıları ceplerinde daha fazla kazanç görebiliriz.

Elon Musk cephesinden gönderilen ve SEC kaydına alınan mektup paylaşıldı. Buna göre Twitter davadan vazgeçerse Musk anlaşma masana geri dönecek. Ancak her şey bununla sınırlı değil.

Mektupta Neler Yazıyor?

Satın alma anlaşması, Delaware Chancery Court’un Twitter’ın anlaşmayı tamamlamak isteyen Musk’a karşı açtığı davayı derhal durdurması şartına bağlı. Twitter’dan yapılan açıklamada, “Şirketin amacı, işlemi hisse başına 54.20 dolardan kapatmaktır” dedi. Temmuz ayının başından beri Tesla ve SpaceX’in CEO’su, diğer itirazların yanı sıra Twitter’ın aktif kullanıcıların %5’inden daha azının botları veya spam hesaplarını temsil ettiği iddiasını kanıtlayamadığı iddiasını öne sürerek anlaşmadan kendisini kurtarmaya çalışıyordu.

Şimdi Musk, Delaware Chancery Court’ta 17 Ekim’de başlaması planlanan davayı kaybedeceği konusunda bir taviz vererek yasal savaşında havlu attı. Öyle olsa bile, Twitter işleminde Musk’ı temsil eden Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom’dan gelen mektuba göre, Musk, Delaware mahkemesi önündeki davada derdest olan “savunma ve karşı iddiaları ileri sürme” hakkını saklı tuttu.

Musk’ın Twitter anlaşmasıyla orijinal şartlarda ilerlemeyi kabul etme konusundaki geri dönüşü, Bloomberg tarafından bugün akşam saatlerinde duyurulmuştu. Twitter’ın hisse senedi fiyatı, Bloomberg raporunun ardından %18 oranında arttı.

Twitter yatırımcıları açıkça Musk’ın sözünü tutmasını ve söz verdiği 44 milyar doları ödemesini istedi. Twitter hissedarlarının özel toplantısında, yatırımcılar ezici bir çoğunlukla Musk’ın devralınmasını onaylama lehinde oy kullanmıştı.

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