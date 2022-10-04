Bitcoin'in 20000 doların üzerine çıkmasının ardından altcoin'ler de hızlı bir tepki vererek yükseliş eğilimine girdiler ve mini rallilere başladılar.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) 19200 dolarlık kısa vadeli desteğe tutunmayı başardı ve ardından 20000 dolar seviyesinin de üzerine çıkmayı başardı. Düşük zaman dilimi içerisinde yaşanan bu değişim, birçok altcoinin küçük ralliler yaşamasını sağlamış gibi görünüyor.

Solana, geçtiğimiz hafta boyunca yaşadığı bir takım sıkıntılar sonrasında hızla sıçramayı başardı. Yazının yazıldığı sırada 34 dolar seviyesinde bulunuyordu. Yine de, Bitcoin 20800 dolarlık direncin altındayken, alıcılar Solana’da yaşanılabilecek bir kırılım için bahis oynayabilir mi yoksa bu aralıkta işlem yapmayı mı tercih edecekler işte bunu zaman gösterecek.

Düşük Aralıklar Yine Talep Görüyor

Son on gün içinde Solana 32 ila 34,8 dolar arasında işlem gördü. Aynı zaman diliminde, 33,38 dolarlık orta aralık değeri de geçtiğimiz hafta boyunca birçok kez destek ve direnç olarak hareket etti. Bitcoin’in bir önceki işlem gününde 19000 dolar seviyesinden yükselmesi SOL fiyatının yükselişe geçmesine yardımcı oldu.

Ancak, daha geniş zaman dilimi eğiliminin SOL için düşüş yönünde olduğu unutulmamalı. 35 dolar bölgesine yapılacak herhangi bir hamle, yatırımcılar için bir kırılımdan ziyade bir satış fırsatı olabilir.

RSI son birkaç saat içinde 60 işaretinin üzerine çıktı ve yön hareketi endeksi de yükseliş eğiliminin devam ettiğini gösterdi. Yine de, işlem hacmi son birkaç gündür olağanüstü değildi. Bu nedenle, bir yatırımcı aralık aşırılıklarına dayalı olarak SOL ticareti yapmayı göz önünde bulundurabilir.

Aktivitede Düşüş Var

Eylül ayının ortasından bu yana geliştirme faaliyetlerinde bir düşüş görüldü. Ancak bunun fiyatla neredeyse hiç ilişkisi bulunmuyor. Bu düşüşten bir hafta önce hem fiyat hem de geliştirme faaliyetlerinde keskin bir artış görüldü. Öte yandan sosyal hacim, kullanıcıların varlık hakkında heyecanlı olup olmadıklarının daha somut bir resmi olmuş olabilir.

Solana’nın arkasındaki sosyal hacim geçtiğimiz hafta düştü ve fiyat da 34 dolardan 32 dolara geriledi. Genel olarak, uzun vadeli eğilim güçlü bir yükseliş yönünde olmayabilir. Aslında, 35 dolar bölgesi Eylül ortasından bu yana direnç olarak hareket eden adil bir değer boşluğunu temsil ediyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.