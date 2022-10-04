Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Kurumsal Yatırımcılar İçin Web3 Ürünü Duyuruldu!

Kurumsal Yatırımcılar İçin Web3 Ürünü Duyuruldu!

Kripto paralarla direkt veya dolaylı yoldan bağlantılı olan şirketlere milyonlarca dolar akabilir.
21:30
4 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son zamanların en sıcak konularından biri Web3’tür. Dev teknoloji şirketleri bu alandaki çalışmalarını başlattı. Facebook’un Meta ismiyle yeniden markalaşmasıyla daha popüler hale gelen Web3’ün temelini kripto para endüstrisi zaten yıllar içinde oluşturdu. Kurumsal ve nitelikli yatırımcıların bu alana giriş yapmasını kolaylaştıracak bir fon ise bugün duyuruldu.

İçerik Rehberi

Web3 Fonu

Eğer kripto paralarla ilgileniyor ve Web3 hakkında yeterli bilgiye sahip değilseniz mutlaka bunu araştırmalısınız. Önümüzdeki yıllarda adını daha fazla duymanın yanı sıra, bugünün internet kullanıcıları Web3 uygulamalarını kullanmaya başlayacak. Bu alanda yaşanacak ciddi büyüme fikrine katılan ETF şirketleri ise kurumsal yatırımcılara yeni ürünler sunuyor.

Bitwise Asset Management, şu anda NYSE Arca’da işlem gören Bitwise Web3 ETF‘yi başlattı. Bitwise Web3 ETF (BWEB) bugün listelendi. BWEB, Bitwise Web3 Hisse Senedi Endeksini temel alır ve ortalama günlük net varlıkların %0,85’ine eşdeğer yönetim ücretine sahiptir. Doğru Web3 şirketlerine yatırım yapmak isteyen nitelikli yatırımcılar bu fon sayesinde popüler girişimlere toplu olarak yatırım yapabilecek.

Web3 Yatırım

Bitwise Baş Yatırım Sorumlusu Matt Hougan tarafından yapılan açıklamaya göre bu yatırım fonu, Web3 alanıyla ilgilenen yatırımcıların sektördeki en hızlı büyüyen şirketlere kolay biçimde yatırım yapmasına olanak tanıyacak. ETF’ler bilançolarında tuttukları hisse senetleriyle yatırımcıların herhangi bir alanda çok daha kolay yatırım yapmasını sağlar. Örneğin sosyal medya şirketleriyle ilgili bir ETF’in bilançosunda Twitter, Meta gibi şirketlerin hisseleri bulunuyor. Sosyal medyanın gelecekte daha da büyüyeceğini düşünen yatırımcılar tek tek bu şirketlerden hisse almak yerine bu alanda popüler ETF’lerden satın alır. Matt Hougan öncülüğündeki ekibin hedeflediği de budur.

Matt Hougan şunları söyledi;

“Bitwise Web3 ETF ile, yatırımcılara bu alandaki büyümeye öncülük edeceğine inandığımız çeşitli şirketler karışımı aracılığıyla yatırım imkanı sunuyoruz.”

BWEB, web3 şirketlerine beş kategoride yatırım yapar.

  • Altyapı sağlayıcıları
  • Finans
  • Metaverse
  • Dijital dünyalar
  • Web3 odaklı ekonomi girişimleri

Bitwise web sitesinde, ETF’nin portföyün en az %85’i bu alandaki şirketlere ayrılmıştır. Bitwise’ın yönetim altındaki varlıkları 1,3 milyar dolardan fazla ve yeni ürünleriyle bunun daha da artması bekleniyor. Doğal olarak bu para kripto para ve bu alanla ilişkili şirketlere akacak.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
İlgili Yazılar
Bilanço 4 Milyar Dolar! Web3 ve Kripto Paraları Saran Tehlike!
Bilanço 4 Milyar Dolar! Web3 ve Kripto Paraları Saran Tehlike!
Phantom Cüzdan Nedir? Nasıl Kullanılır?
Phantom Cüzdan Nedir? Nasıl Kullanılır?
Play to Earn Metaverse Oyunları: Butterfly Prawn Farming Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Butterfly Prawn Farming Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Circle’dan Stablecoin’i USDC için DeFi ve Web3 Hamlesi!
Circle’dan Stablecoin’i USDC için DeFi ve Web3 Hamlesi!
PUBG’nin Yaratıcısının Bir Sonraki Oyununda NFT, Metaverse ve Blockchain Olacak!
PUBG’nin Yaratıcısının Bir Sonraki Oyununda NFT, Metaverse ve Blockchain Olacak!
Bir Dünya Devi Daha Metaverse’e Adım Attı: Walmart
Bir Dünya Devi Daha Metaverse’e Adım Attı: Walmart
Henüz Binance’de Listelenmemiş Metaverse ve Web3 Coin’ler!
Henüz Binance’de Listelenmemiş Metaverse ve Web3 Coin’ler!
2022’nin Son 3 Ayında Bu 4 Altcoin Analistlerin Radarında!
2022’nin Son 3 Ayında Bu 4 Altcoin Analistlerin Radarında!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Güncel NFT Haberleri
Hugo Boss Web3 Dünyasında Söz Hakkı Sahibi Olmaya Kararlı! Metaverse Deneyimi Geliyor!
NFT Sanatçısı Beeple Bir Kez Daha Korsanların Hedefi Oldu: Discord Sunucuları Hacklendi!
NFT Gemisi İçin Tamam Mı Devam Mı? Su Alan Gemi Kurtulacak Mı?
NFT Piyasası Düşmeye Devam Ediyor; Maymun Koleksiyonları Yine Zirvede!
Bu NFT Tam 4.5 Milyon Dolar Değerinde! Peki Hangi Projeye Ait?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Dikkat! 2023’ün Parlayan Yıldızı Bu 5 DeFi Projesinden Biri Olabilir!
Circle’dan Stablecoin’i USDC için DeFi ve Web3 Hamlesi!
Finans Platformu Bankless “Yatırım Yapılmalı” Dediği 13 Altcoin’i ve 4 Sektörü Sıraladı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022