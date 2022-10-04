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Son zamanların en sıcak konularından biri Web3’tür. Dev teknoloji şirketleri bu alandaki çalışmalarını başlattı. Facebook’un Meta ismiyle yeniden markalaşmasıyla daha popüler hale gelen Web3’ün temelini kripto para endüstrisi zaten yıllar içinde oluşturdu. Kurumsal ve nitelikli yatırımcıların bu alana giriş yapmasını kolaylaştıracak bir fon ise bugün duyuruldu.

Web3 Fonu

Eğer kripto paralarla ilgileniyor ve Web3 hakkında yeterli bilgiye sahip değilseniz mutlaka bunu araştırmalısınız. Önümüzdeki yıllarda adını daha fazla duymanın yanı sıra, bugünün internet kullanıcıları Web3 uygulamalarını kullanmaya başlayacak. Bu alanda yaşanacak ciddi büyüme fikrine katılan ETF şirketleri ise kurumsal yatırımcılara yeni ürünler sunuyor.

Bitwise Asset Management, şu anda NYSE Arca’da işlem gören Bitwise Web3 ETF‘yi başlattı. Bitwise Web3 ETF (BWEB) bugün listelendi. BWEB, Bitwise Web3 Hisse Senedi Endeksini temel alır ve ortalama günlük net varlıkların %0,85’ine eşdeğer yönetim ücretine sahiptir. Doğru Web3 şirketlerine yatırım yapmak isteyen nitelikli yatırımcılar bu fon sayesinde popüler girişimlere toplu olarak yatırım yapabilecek.

Web3 Yatırım

Bitwise Baş Yatırım Sorumlusu Matt Hougan tarafından yapılan açıklamaya göre bu yatırım fonu, Web3 alanıyla ilgilenen yatırımcıların sektördeki en hızlı büyüyen şirketlere kolay biçimde yatırım yapmasına olanak tanıyacak. ETF’ler bilançolarında tuttukları hisse senetleriyle yatırımcıların herhangi bir alanda çok daha kolay yatırım yapmasını sağlar. Örneğin sosyal medya şirketleriyle ilgili bir ETF’in bilançosunda Twitter, Meta gibi şirketlerin hisseleri bulunuyor. Sosyal medyanın gelecekte daha da büyüyeceğini düşünen yatırımcılar tek tek bu şirketlerden hisse almak yerine bu alanda popüler ETF’lerden satın alır. Matt Hougan öncülüğündeki ekibin hedeflediği de budur.

Matt Hougan şunları söyledi;

“Bitwise Web3 ETF ile, yatırımcılara bu alandaki büyümeye öncülük edeceğine inandığımız çeşitli şirketler karışımı aracılığıyla yatırım imkanı sunuyoruz.”

BWEB, web3 şirketlerine beş kategoride yatırım yapar.

Altyapı sağlayıcıları

Finans

Metaverse

Dijital dünyalar

Web3 odaklı ekonomi girişimleri

Bitwise web sitesinde, ETF’nin portföyün en az %85’i bu alandaki şirketlere ayrılmıştır. Bitwise’ın yönetim altındaki varlıkları 1,3 milyar dolardan fazla ve yeni ürünleriyle bunun daha da artması bekleniyor. Doğal olarak bu para kripto para ve bu alanla ilişkili şirketlere akacak.