Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!

Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!

Ethereum ağındaki en büyük DeFi protokolü kritik oylamaya devam ediyor.
21:00
4 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük DeFi platformlarından biri olan AAVE için kritik oylama devam ediyor. Peki oylamanın detayları neler? DAO tarafından yapılan oylama ağdaki önemli bir hareketin yönüne karar verecek. Birçok yeniliği içeren bu oylama AAVE fiyatının daha da artmasını sağlayabilir. Kritik oylamanın detayları ve daha fazlası haberimizde.

İçerik Rehberi

Aave DAO Oylaması

Aave topluluğu şu anda Aave v3 adı verilen merkezi olmayan DeFi protokolündeki en son güncellemenin Ethereum ağına nasıl dağıtılması gerektiğini oyluyor. Ethereum‘daki Aave v2, 3,96 milyar dolarlık likiditeyi kontrol ediyor ve DeFi borç verenin kilitli toplam değerinin %70’inden fazlasını oluşturduğu için protokolün tüm zincirlerdeki en büyük uygulamasıdır. Ethereum ağındaki en büyük merkezi olmayan DeFi protokol olan Aave v2’nin geleceği bu oylamaya bağlı.

Topluluk tarafından yapılan uygulama iki seçeneği kapsıyor. AAVE DAO uygulamanın (eskisini yerinde tutan) yeni bir sürümünü yayınlama ile eski sürümü yükseltmek arasında bir tercih yapacak. Şimdiye kadar verilen oyların neredeyse tamamı eski sürümün yükseltilmesi yerine Ethereum’da yeni bir Aave v3 sürümü dağıtılmasından yanaydı. Oylama süreci 15 Ekim tarihinde Türkiye saatiyle 14:00’da tamamlanacak.

Aave v3

Bored Ghosts Developing (BGD) hali hazırda Ethereum ağındaki AAVE protokol güncellemeleri üzerinde çalışıyor. Ekip kısa süre önce her iki yaklaşım arasındaki avantaj ve dezavantajlara değindi. Yeni bir dağıtımı destekleyen en önemli argüman bunun takip edilmesinin daha kolay olmasıdır. Aave v3, Ethereum’a kolayca dağıtılabilir ve işlem maliyeti, eski sürümün yükseltmesinden daha az olacaktır. Yeni bir dağıtım, daha önce gerçekleştirildiği için bir güvenlik denetimi gerektirmezken, yükseltmenin yapılması aynı zamanda denetim gerektirecektir.

Mevcut sürümün yükseltilmesi ise likidite bölünmesini engelleyecek ve kullanıcıların versiyon değiştirme sürecini de ortadan kaldıracaktır. BGD için yeni bir dağıtım, sürüm yükseltmesinden daha iyidir. BGD ekibi, “Bizim görüşümüz, yeni bir Aave v3 Ethereum dağıtımını bütünsel ve önemli bir şekilde yapmanın avantajlarının, mevcut Aave v2 akıllı sözleşmelerini yükseltmenin avantajlarından daha ağır bastığı yönünde” dedi.

Şimdiye kadar, Aave v3 birçok blockchain’de (Arbitrum, Fantom, Harmony, Optimism, Polygon ve Avalanche) dağıtıldı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
İlgili Yazılar
Bu Coin’de İşlem Hacmi Yüzde 428 Arttı! Fiyat Daha Fazla Yükselecek Mi?
Bu Coin’de İşlem Hacmi Yüzde 428 Arttı! Fiyat Daha Fazla Yükselecek Mi?
Türk Yatırımcı Firari Terra CEO’sunu Terletti: Bir Adet Çikolata!
Türk Yatırımcı Firari Terra CEO’sunu Terletti: Bir Adet Çikolata!
Avax Son Dakika İncelemesi: Avax Fiyat Grafiği Ne Gösteriyor?
Avax Son Dakika İncelemesi: Avax Fiyat Grafiği Ne Gösteriyor?
Ne Ethereum! Ne SHIB! Eski Google CEO’su Bu Altcoin’i Yerlere Göklere Sığdıramadı
Ne Ethereum! Ne SHIB! Eski Google CEO’su Bu Altcoin’i Yerlere Göklere Sığdıramadı
Terra Classic’ten (LUNC) Fransız Devrimi: Artık Hiç Kimse Fransız Kalmıyor!
Terra Classic’ten (LUNC) Fransız Devrimi: Artık Hiç Kimse Fransız Kalmıyor!
GMX Coin Nasıl Alınır?
GMX Coin Nasıl Alınır?
Nam Salan Analistten İlginç Rippe (XRP) Yorumu: Ağlatacak!
Nam Salan Analistten İlginç Rippe (XRP) Yorumu: Ağlatacak!
Metaverse Coin’lerde Son Durum: CEEK, APE, MANA ve GALA
Metaverse Coin’lerde Son Durum: CEEK, APE, MANA ve GALA
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Güncel NFT Haberleri
Hugo Boss Web3 Dünyasında Söz Hakkı Sahibi Olmaya Kararlı! Metaverse Deneyimi Geliyor!
NFT Sanatçısı Beeple Bir Kez Daha Korsanların Hedefi Oldu: Discord Sunucuları Hacklendi!
NFT Gemisi İçin Tamam Mı Devam Mı? Su Alan Gemi Kurtulacak Mı?
NFT Piyasası Düşmeye Devam Ediyor; Maymun Koleksiyonları Yine Zirvede!
Bu NFT Tam 4.5 Milyon Dolar Değerinde! Peki Hangi Projeye Ait?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Dikkat! 2023’ün Parlayan Yıldızı Bu 5 DeFi Projesinden Biri Olabilir!
Circle’dan Stablecoin’i USDC için DeFi ve Web3 Hamlesi!
Finans Platformu Bankless “Yatırım Yapılmalı” Dediği 13 Altcoin’i ve 4 Sektörü Sıraladı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022