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En büyük DeFi platformlarından biri olan AAVE için kritik oylama devam ediyor. Peki oylamanın detayları neler? DAO tarafından yapılan oylama ağdaki önemli bir hareketin yönüne karar verecek. Birçok yeniliği içeren bu oylama AAVE fiyatının daha da artmasını sağlayabilir. Kritik oylamanın detayları ve daha fazlası haberimizde.

Aave DAO Oylaması

Aave topluluğu şu anda Aave v3 adı verilen merkezi olmayan DeFi protokolündeki en son güncellemenin Ethereum ağına nasıl dağıtılması gerektiğini oyluyor. Ethereum‘daki Aave v2, 3,96 milyar dolarlık likiditeyi kontrol ediyor ve DeFi borç verenin kilitli toplam değerinin %70’inden fazlasını oluşturduğu için protokolün tüm zincirlerdeki en büyük uygulamasıdır. Ethereum ağındaki en büyük merkezi olmayan DeFi protokol olan Aave v2’nin geleceği bu oylamaya bağlı.

Topluluk tarafından yapılan uygulama iki seçeneği kapsıyor. AAVE DAO uygulamanın (eskisini yerinde tutan) yeni bir sürümünü yayınlama ile eski sürümü yükseltmek arasında bir tercih yapacak. Şimdiye kadar verilen oyların neredeyse tamamı eski sürümün yükseltilmesi yerine Ethereum’da yeni bir Aave v3 sürümü dağıtılmasından yanaydı. Oylama süreci 15 Ekim tarihinde Türkiye saatiyle 14:00’da tamamlanacak.

Aave v3

Bored Ghosts Developing (BGD) hali hazırda Ethereum ağındaki AAVE protokol güncellemeleri üzerinde çalışıyor. Ekip kısa süre önce her iki yaklaşım arasındaki avantaj ve dezavantajlara değindi. Yeni bir dağıtımı destekleyen en önemli argüman bunun takip edilmesinin daha kolay olmasıdır. Aave v3, Ethereum’a kolayca dağıtılabilir ve işlem maliyeti, eski sürümün yükseltmesinden daha az olacaktır. Yeni bir dağıtım, daha önce gerçekleştirildiği için bir güvenlik denetimi gerektirmezken, yükseltmenin yapılması aynı zamanda denetim gerektirecektir.

Mevcut sürümün yükseltilmesi ise likidite bölünmesini engelleyecek ve kullanıcıların versiyon değiştirme sürecini de ortadan kaldıracaktır. BGD için yeni bir dağıtım, sürüm yükseltmesinden daha iyidir. BGD ekibi, “Bizim görüşümüz, yeni bir Aave v3 Ethereum dağıtımını bütünsel ve önemli bir şekilde yapmanın avantajlarının, mevcut Aave v2 akıllı sözleşmelerini yükseltmenin avantajlarından daha ağır bastığı yönünde” dedi.

Şimdiye kadar, Aave v3 birçok blockchain’de (Arbitrum, Fantom, Harmony, Optimism, Polygon ve Avalanche) dağıtıldı.