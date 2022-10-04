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DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!

En popüler DeFi altcoinleri arasında yer alıyor. Kritik bölgeyi aşabilirse yeniden 5,5 doları görebilir.
20:00
4 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz yılın en fazla kazandıran kripto paralarından biri yeniden 5,5 doları hedefliyor. Bitcoin 20.000 doların üzerinde. Kripto paralardaki genel yükseliş birçok altcoinin bugün yeni kazanımlar elde etmesine neden oldu. Peki merkezi olmayan borsanın yerel tokeni belirlenen hedefin detayları ve kritik seviyeler neler? Detaylar haberimizde.

PancakeSwap (CAKE)

Kripto para piyasaları yüksek enflasyon, faiz artışları ve popüler altcoin şirketlerinin iflasıyla oldukça zor günler yaşadı. Aşırı satışlarla boğan piyasa 2022 yılında birçok kripto parada tarihi diplere neden oldu. Fakat bazı altcoinler kayıplarını sınırlandırdı. Bunlar arasında en dikkat çekenlerden biri ise CAKE oldu. Tüm bu olumsuzluklara rağmen PancakeSwap (CAKE) fiyatı uzun süredir devam eden bir destek trend çizgisi kullanarak istikrarlı rallisine devam etti.

2022 yılında birçok büyük dip ve tepe yapan CAKE istikrarlı büyümesini sürdürdü. Bu ralli sırasında altcoin, yükselen destek trend çizgisini birkaç kez yeniden test etti ve yatırımcıların bu destekten aktif olarak satın almalarına devam etti.

CAKE Coin Yorum

Son ralli 5 dolarlık direnç seviyesinden dönmüştü. Düşüş eğilimi fiyatı 4,55 dolarlık desteğe yeniden itti ve %8’i aşan kayıp yaşandı. Yine de popüler altcoin bu seviyeden toparlandı ve alıcılar aktif olarak oyunda olduklarını gösterdiler. Art arda üç gün boyunca yükselen CAKE fiyatı %4,2 kazanç kaydetti. Ancak, artan fiyatlar ile azalan hacim faaliyeti, yükseliş momentumunda zayıflığa işaret ediyor. Hacim verisinden dolayı eğer iyileşme olmazsa 5 dolarlık psikolojik direnç bölgesi aşılamayabilir.

CAKE için en iyi giriş fırsatlarından biri fiyatın yükselen destek trend çizgisinde bir geri dönüş işareti gösterdiği zaman olabilir. Ayrıca 5 dolar seviyesindeki potansiyel kırılma 5,5 dolara kadar rallinin devam etmesi anlamına gelebilir. Aksine, yükselen trend çizgisinin altındaki bir kırılma, CAKE fiyatında önemli bir düzeltmeye kapı aralayacaktır.

RSI piyasa duyarlılığının fiyat toparlanmasını desteklediğini gösteriyor. Ayrıca, 20 günlük EMA fiyata destek sağlıyor. Kritik destek seviyeleri 4,5 ve 4,2 dolar iken direnç bölgeleri yukarıda paylaşıldığı gibidir.

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