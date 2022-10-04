Kıdemli analist PlanB, Bitcoin (BTC) hakkında olumsuz görüş bildirenlere sert yanıt verdi! Ayrıca bu metriğin zirveyi getirebileceğini öne sürdü.

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Kripto para piyasalarında adından sıkça bahsettiren kıdemli analist PlanB, piyasa değerine göre en büyük token’ı olan Bitcoin’i (BTC) yeniden satın aldığını belirtti. Ayrıca Bitcoin’in olası bir artışa hazır olabileceğini düşündüren veri trendlerini vurguladı.

“Bitcoin Öldü”

Uzman analist PlanB Twitter üzerinden 1.8 milyon takipçisine yaşanan önemli değer kayıplarının ardından geçtiğimiz dönemlerde yaptıklarına benzer şekilde lider kripto para birimi satın almak için bir fırsat yakaladığını duyurdu. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

İlk Bitcoin yatırımım 2015 yılında yaklaşık 400 dolar civarındaydı. Çoğu insan Bitcoin’in öldüğü fikrini ortaya attı. İkinci yatırımım 2018 yılında S2F modelini yayınladığımda yaklaşık 4.000 dolar seviyelerindeydi. Yine çoğu insan Bitcoin’in öldüğünü söyledi. Üçüncü yatırımım şu anda 20.000 dolar seviyesinde ve yine çoğu insan Bitcoin’in öldüğünü söylüyor.

Bununla birlikte Bitcoin için stok akış fiyat modelini geliştiren PlanB, on yılı aşkın bir süredir ilk kez Bitcoin’in şu anda 200 haftalık hareketli ortalamanın ve gerçekleşen fiyatının altında işlem gördüğünü ileri sürdü. Ayrıca belirtilen zincir üstü metrik tüm BTC’lerin ortalama değerini satın aldıkları fiyattan dolaşımdaki BTC sayısına bölerek hesaplandığı için, gerçekleşen fiyatı Bitcoin için çok önemli bir destek alanı olarak belirtiliyor.

Satın Alma Bölgesi

PlanB’ye göre Bitcoin’in belirtilen iki temel göstergenin altındaki hareketi, Bitcoin boğaları için on yılda bir fırsat oluşturulabilir. PlanB açıklamalarında şunları söyledi:

Bitcoin 200 haftalık hareketli ortalama olan 23.000 doların ve gerçekleşen fiyatı seviyesi 21.000 doların altında. 10 yıllık + trendin yapısal kırılması mı yoksa geçici makro odaklı satın alma fırsatı mı?

Öte yandan PlanB, bir Bitcoin rallisi için gerekli şartları oluşturmak için diğer göstergeleri işaret ediyor. Kıdemli analiste göre Bitcoin’in S&P 500 ile korelasyonu, kripto para biriminin daha yüksek fiyat seviyelerinde işlem görmesi gerektiğini gösteriyor. Uzman isim son olarak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: