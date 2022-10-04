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Artık Bu Altcoin ile Amazon, eBay, Walmart Siparişleri Verilebilecek!

Kripto paraların günlük hayatta kullanımı yaygınlaşıyor. Artık bu kripto parayla da birçok e-ticaret platformundan alışveriş yapılacak.
19:05
4 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler altcoin haberin de etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Günlük kazançlar yüzde 6’yı aştı. Kripto paraların daha büyük bir talep oluşturabilmesi için bugünün en popüler sistemlerinde geçerli olması gerekiyor. Amazon, eBay gibi platformlarda kullanılamayan kripto paralar, itibari paralara ihtiyacın devam etmesi anlamına geliyor.

Kripto Para ile Sipariş

E-ticaret devlerinden direkt olarak kripto paralarla sipariş veremiyor olsak da bazı yöntemler bulunuyor. Bir kripto para birimi e-ticaret platformu olan Shopping IO bunlardan biridir. Birçok kripto parayla Amazon, eBay, Walmart gibi platformlardan Shopping IO aracılığıyla alışveriş yapabiliyorsunuz. İlk olarak 2020 yılında tanıtılan Shopping, kullanıcılarına 200 farklı kripto para ile Amazon, eBay, Walmart ve diğer önemli mağazalardan sipariş verme olanağı tanıyor.

Platformun kullanıcılarının ödemeleri, tanınmış bir kripto ödeme işlemcisi olan CoinPayments tarafından işlenir.

Polygon (MATIC) ile Alışveriş

Shopping IO bugün MATIC entegrasyonunun müjdesini verdi. Artık Polygon (MATIC) sahipleri Amazon, eBay, Walmart ve Home Depot dahil olmak üzere bazı büyük mağazalardan alışveriş yapabilecek. Ayrıca, MATIC’e yalnızca yukarıda belirtilen satıcılar aracılığıyla değil, Shopping IO ile çalışan tüm e-ticaret platformlarında geçerli olacak. Elbette ödeme yöntemi olarak Shopping IO seçilmelidir. Temmuz ayında Shopping IO Shiba Inu sahipleri için yalnızca sınırlı bir süre için ücretsiz gönderim ve %2 indirim sağlayan bir promosyon duyurmuştu. Bu tarz hareketler kripto paraların günlük hayatta kullanım alanlarını genişletiyor ve daha fazla insanı bu sektöre çekiyor.

Geçen hafta, Robinhood, mayıs ayında bekleme listesine katılan 10.000 iOS müşterisine “Robinhood cüzdanı” adı verilen Web3 cüzdan beta’sını başlattı. Bağımsız uygulama, ilk blockchain ağı olarak Polygon’u destekliyor. Robinhood Cüzdanı yalnızca Polygon ile piyasaya sürülürken, uzun vadede çok çeşitli blockchainleri de destekleyen bir yapıya kavuşacak.

MATIC fiyatı tüm bu olumlu gelişmelerin ardından bugün 0,84 doların üzerine çıktı. Yazı hazırlandığı sırada %37 hacim artışıyla 418 milyon dolarlık işleme ev sahipliği yaptı. Piyasa değeri 7,3 milyar dolara tırmandı ve en büyük 11’inci kripto paradır.

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