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Avrupa Birliği Kripto Paraları Suçladı! Önemi Bir Uyarı Yayınladı!

Avrupa Birliği büyük kripto para düzenlemesi öncesinde sert duruşunu gösteren sinyaller gönderiyor.
18:15
4 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yıllardır hükümetler kripto paraları görmezden geldi ve bir süredir onun son derece riski olduğu konusunda uyarılar yayınlıyorlar. Web3 dönüşümünün, merkezi olmayan finansın ve blockchain çözümlerinin temelini oluşturan kripto para endüstrisi gücünü inavasyon saygıdan alan cephelerin öfkesiyle karşı karşıya. Peki yine ne oldu? AB kripto paralarla ilgili son açıklamasında neler söyledi?

Avrupa Birliği Kripto Para

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) bugün yayınladığı bir makalede yatırımcıları kripto paraların oldukça riskli olduğu ve gelecekte finansal istikrarsızlık getirebileceği konusunda uyardı. ESMA, kripto ve geleneksel pazarlar arasında artan bağlantıların daha fazla izleme ve düzenleyici gözetim gerektirdiğini iddia ediyor. Belge, Avrupa Birliği yetkililerinin MiCA düzenleyici çerçevenin benimsenmesi sırasında kripto pazarındaki riskleri nasıl gördüğünü gözler önüne seriyor.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), “Kripto varlıklar ve riskleri” başlıklı bir rapor yayınladı. Bu makaleye göre kripto varlıkları yatırımcılar ve şirketler için büyük kayıp riskleri barındırıyor. Ayrıca geleneksel pazar ile artan ilişkisi kripto paraların risk oranını daha da artırıyor.

Kripto Paralar Tehlikeli

AB kurumu hali hazırda geleneksel pazar ile sınırlı ilişkilere sahip olan kripto paraların gelecekte oluşturabileceği risklere dikkat çekerek bunları tehlikeli olarak sınıflandırıyor. Tesla gibi birçok tüketici odaklı firmanın ödemeler için Bitcoin‘i kabul etmesi, geleneksel pazardaki riski artırabilir. Makalede şunlar yazıyor;

“Büyük bir perakendecinin bir ödeme seçeneği olarak kripto varlıkları etkinleştireceği veya önde gelen bir teknoloji şirketinin kripto varlık tabanlı eşler arası ödemeleri başlatacağı bir senaryo hayal edersek, tüketicilerin kripto paralarla ilişkisi kısa sürede yükselebilir ve iki sistem arasındaki bağlantı riski artırır”.

Makalede kripto paralarla direkt veya dolaylı olarak ticari ilişki içine giren yatırımcıların yüksek volatilite ile yaşayacağı kayıplara özellikle dikkat çekiliyor. Ayrıca, yaklaşık 90 Avrupa merkezli yatırım fonunun doğrudan fiziksel kripto varlıklarına yatırım yaptığını ortaya koyan bir Avrupa Denetim Otoriteleri anketinden alıntı yapılıyor. Çalışmalar, yetkilileri 2024’te yürürlüğe girecek olan MiCA yasasına hazırlamanın bir parçası olarak devam ediyor.

Avrupa Birliği, kripto varlıkları düzenlemesi için MiCA düzenleyici çerçevesine hazırlanırken, AB de Dijital Euro’yu tanıtmak istiyor.

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