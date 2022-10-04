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Play to Earn Metaverse Oyunları: Butterfly Prawn Farming Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!

Play to Earn mantığında inşa edilen Butterfly Prawn Farming oynayarak NFT nasıl kazanabiliriz onu göstermeye çalışıyorum.
17:15
4 Ekim 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 3 Dakika

Play to Earn mantığında inşa edilen Metaverse oyunu Decentraland’da Butterfly Prawn Farming Game oynayarak nasıl NFT kazabiliriz onu gösteriyorum. Aslında işin özüne bakacak olursak bu oyun ile birlikte çiftçilik yaparak NFT toplama şansı elde ediyoruz. Bu NFT’leri nasıl elde edebiliriz diyorsanız eğer (?) oyun içindeki etkinlikleri düzenli olarak takip ederek, katılım sağlamanız gerekiyor. Bu etkinliklerde istenilenleri yaptıktan sonra ödül olarak gösterilen NFT’i alabiliyorsunuz. Bir önce ki anlatmış olduğum P2E oyunlarında ki gibi henüz kendisine ait NFT satış mağazasını açmadı fakat biz şimdiden ileriye dönük olarak yatırımımızı yapmamızda fayda olduğunu söyleyebilirim.

Blockchain teknolojisinin ortaya çıkması ve üzerine yapılan geliştirmeler ile birlikte bu teknolojinin çok fazla yer aldığı alan ortaya çıktı. Bunu hiç birimiz inkar edemeyiz ve etmemeliyiz de! Bunların çoğu ileriye dönük olarak hayatımızı hızlandırmak ve kolaylaştırmak üzerine yapılan geliştirmeler. Çünkü hak verirsiniz ki, hiçbir şey yerinde sabit kalamaz, gelişim ve değişim vazgeçilmezdir. Tabi doğru kullanıldığı sürece… Blockchain teknolojisinin gelişim gösterdiği ve başkalaşım geçirmeye çalıştığı alanlardan bir tanesi de oyun sektörü.

O yüzden kaleme aldığım bu yazı ve video içeriği ile metaverse oyunlarına devam edip, oynayarak veya ufak yatırımlar yaparak para kazandıran metaverse ve Play to Earn oyunlarına bakacağız. Bu kapsamda inceleyeceğimiz oyunlardan bir diğeri Butterfly Prawn Farming Game olacak. Bu içerik ile birlikte bilardo oynayarak NFT nasıl kazanabiliriz onu öğrenmeye çalışacağız.

Butterfly Prawn Farming Game Decentraland’da Nasıl Oynanır?

  • Klavyemizden “x” tuşuna basarak oyun etkinlikleri menüsüne erişim sağlıyoruz ve Butterfly Prawn Farming Game giriş yapıyoruz.
  • Yukarıda görmüş olduğunuz görselde ekim yapabileceğiniz ufak toprak parçaları var. Başlangıç olarak tek bir toprak parçasına yani “Empty” yazana ekim yapabiliyorsunuz.
  • “Empty” yazan toprak parçasına yaklaştıktan sonra mouse’nuzun sol click tuşu ile etkileşim sağlıyorsunuz.
  • Karşınıza ekmek istediğiniz bitki, sebze ve meyve türleri çıkıyor. Bunların her birinin altında eğer bu ürünü ekerseniz, oyunun kendisine ait şu kadarlık coin kazanırsınız veya şu kadar exp toplarsınız diye belirtiliyor. Ekstra olarak ekim sürecinin ne kadar süreceğini gösteriyor. Oradaki zamanlama ve kazacağınız exp ve coin durumunuza göre hesaplamalar yapabilirsiniz. Bunun niye söylüyorum (?) Çünkü oyun içerisinde NFT etkinlikleri oluyor ve o NFT’i kazanmanız için şu kadar levele ulaşmanız gerekiyor diye size not düşülüyor. Sizde o level’e ulaşmak için exp kasıyorsunuz.
  • Topladığınız exp’ler sonucunda 4 level’e kadar tep toprak ekip biçebiliyorsunuz. 4. Level’e geldiğinizde ikinci boş slot açılıyor ve bu 5-6-7-8-9 derken en son 10 level ile birlikte tüm toprakları ekebiliyorsunuz. Bu daha çok exp ve coin demek.

Sonuç olarak, topladığınız expler ve coinler ile birlikte çiftliğin ortasında Shop kısmından karakterinizi geliştirebilecek NFT’ler alabiliyorsunuz. Butterfly Prawn Farming Game oyununda söylediğim gibi biz zamanımızdan vererek bu NFT’leri toplar NFT pazarında veya Decentraland MarketPlace’inde satışa koyarız. Zamanı olmayıp biraz olsun parası olup, hızlı ilerlemek, karakter geliştirmek isteyen oyuncular bu NFT’leri kripto para karşılığında satın alırlar.

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