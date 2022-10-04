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  •   Son Çöküşü Bilen Analist “XRP’den Uzak Durun” Derken ve Bu 2 Altcoin’i İşaret Etti

Son Çöküşü Bilen Analist “XRP’den Uzak Durun” Derken ve Bu 2 Altcoin’i İşaret Etti

Son Bitcoin çöküşünü bilmesiyle yakından takip edilmeye başlanan anonim kripto para analisti Capo, XRP için büyük düşüş, iki altcoin için ise yüzde 40'ın üzerinde yükseliş öngörüsünde bulundu.
11:04
4 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Son Bitcoin çöküşünü bilmesiyle yakından takip edilen anonim kripto para analisti Capo, XRP için büyük düşüş, iki altcoin için ise yüzde 40’ın üzerinde yükseliş öngörüsünde bulundu.

XRP’de Büyük Düşüş Beklentisi

Kripto para topluluğunda Capo olarak bilinen anonim kripto para analisti, 540 binden fazla Twitter takipçisine Ripple‘ın ihraç ettiği açık kaynaklı kripto para XRP’nin son rallisine rağmen değer kaybetmesini ve sert şekilde düşmesini beklediğini söyledi. Analistin paylaştığı fiyat grafiğine göre XRP, yüksek zaman diliminde önemli bir destek seviyesi olan 0,20 dolara doğru düşmeye hazır görünüyor. XRP’nin güncel fiyatlardan 0,20 dolara gerilemesi yüzde 60’a yakın değer kaybı yaşaması anlamına geliyor.

XRP, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,85 yükselişle 0,4551 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre altıncı en büyük kripto paranın son 30 günde gördüğü en düşük seviye olan 0,32 dolardan yüzde 40’ın üzerinde yükselmiş olsa da güncel fiyatlarla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,40 doların yüzde 86 altında fiyatlanıyor.

2 Altcoin için Yükseliş Öngörüsü

Analistin yükseliş beklediği ilk altcoin, yurtdışına para gönderirken iki fiat para (itibari para) arasında bir köprü görevi görecek şekilde tasarlanmış olan Stellar Lumens (XLM). Capo’ya göre XLM, düşüş trendine başlamadan önce 0,16 dolardaki hedef seviyeye doğru hızlı bir ralli için hazırlanıyor. XLM, yazım sırasında 0,1172 dolardan işlem görüyor. Analistin işaret ettiği hedef seviyenin gelmesi güncel fiyatlarla XLM’nin yüzde 45’in üzerinde yükselmesi demek.

Capo’nun radarındaki ikinci altcoin ise Reserv Token (RSV) olarak bilinen varlık destekli stablecoin’in istikrarını sağlamak için tasarlanmış bir kripto para olan Reserve Rights Token‘ı (RSR). Analiste göre RSR, sadece iki hafta içerisinde yüzde 90’ın üzerindeki rallisine rağmen hala daha fazla yukarı yönlü potansiyelle hareket ediyor.

Analist, RSR için yaptığı değerlendirmede “Önceki kilit seviyenin dirence çevirmesiyle destek olduğu görüldü. Bir sonraki hedef 0,012 dolar, ancak ana hedef 0,017 dolar olmaya devam ediyor. Henüz kâr almadım, kâr almak için ara seviyeleri takip ediyorum.” ifadelerini kullandı. RSR, yazım sırasında kaydettiği yüzde 5,74 düşüşle 0,009489 dolardan işlem görüyor. Analistin işaret ettiği ana hedefe çıkması durumunda altcoin’in fiyatının yüzde 40’ın üzerinde yükselişi olacak.

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